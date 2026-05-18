聽新聞
0:00 / 0:00
空拍看台灣／彰化虎山巖金針花季登場 30萬朵一日美人齊放
黃澄澄的金針花海鋪展山頭，彰化花壇虎山巖金針花正式登場，目前已幾乎全面盛開，每日吸引上千遊客前往賞花，甚至有不少人包遊覽車來一睹為快。
金針花又稱「母親花」，也有「一日美人」之稱，今天開花、明天凋謝，虎山巖金針花山位於左側近5分地山丘，栽種有適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，具備一年可開兩次的特性，目前種植規模約30萬株，每年約在4月到5月之間綻放，花期可延續至6月。
觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，今年虎山巖金針花園區花苞累累。虎山巖金針花「首花」開了以後，預估兩周後會陸續綻放，預計迎來約30萬朵齊放，金黃色花海全面鋪展山頭，美不勝收，歡迎全國民眾前往賞花。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。