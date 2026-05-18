空拍看台灣／彰化虎山巖金針花季登場 30萬朵一日美人齊放

黃澄澄的金針花海鋪展山頭，彰化花壇虎山巖金針花正式登場，目前已幾乎全面盛開，每日吸引上千遊客前往賞花，甚至有不少人包遊覽車來一睹為快。

金針花又稱「母親花」，也有「一日美人」之稱，今天開花、明天凋謝，虎山巖金針花山位於左側近5分地山丘，栽種有適合平地的新品種「台東7號」金針花，色澤金黃，具備一年可開兩次的特性，目前種植規模約30萬株，每年約在4月到5月之間綻放，花期可延續至6月。

觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷說，由於今年氣候條件配合，園主照顧得宜，今年虎山巖金針花園區花苞累累。虎山巖金針花「首花」開了以後，預估兩周後會陸續綻放，預計迎來約30萬朵齊放，金黃色花海全面鋪展山頭，美不勝收，歡迎全國民眾前往賞花。

花壇虎山巖金針花山位於左側近5分地山丘，栽種有適合平地的新品種「台東7號」金針花。記者黃仲裕／攝影

花壇虎山巖金針花具備一年可開兩次的特性，目前種植規模約30萬株。記者黃仲裕／攝影

西部民眾不必迢迢赴花、東，可就近前來虎山巖欣賞金針花海。記者黃仲裕／攝影

金針花又稱「母親花」，也有「一日美人」之稱，今天開花、明天凋謝。記者黃仲裕／攝影

今年虎山巖金針花園區花苞累累。虎山巖金針花海鋪展山頭，美不勝收。記者黃仲裕／攝影