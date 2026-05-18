戰爭影響保險套也漲 盧秀燕：需求多三成市府盤點中

台中市議會定期大會進行市政總質詢，市議員張瀞分、陳政顯聚焦國際局勢動盪對民生物資的衝擊，直言連保險套價格漲三成且量減，要求市府盤點各衛生所庫存與供應狀況。市長盧秀燕說，統計需求量還多三成，要求所屬單位建立安全存量與應變機制。

張瀞分指出，全球最大保險套製造商「康樂」已示警，受到伊朗戰爭與中東局勢緊張影響，石油相關原料供應受阻，連帶推升運費、橡膠與包材成本。若衝突持續，未來保險套價格恐上漲三成以上。國際媒體亦報導，部分開發中國家庫存逐漸見底，供需失衡問題浮現。

她強調，保險套屬於公共衛生基礎物資，是避孕與性病防治的重要防線，關鍵在於「可近性」與「可負擔性」。目前台中各區衛生所免費保險套庫存能維持多久？是否已有安全存量盤點？若中央供貨延遲，地方是否具備備援方案？若價格上漲三成，首當其衝將是年輕族群與弱勢家庭，甚至可能因價格負擔而降低使用意願，導致性病傳播與非預期懷孕增加，反而提高整體醫療與社會成本。

張瀞分直言，疫情經驗已顯示，民生物資最怕的不是短缺，而是政府反應遲緩與資訊不透明，引發恐慌性囤貨，呼籲市府應提前部署，而非事後補救。

陳政顯也表示，從塑膠袋價格上漲到保險套供應趨緊，國際局勢已直接影響民生日常，相關物資更涉及兩性健康與安全，政府應審慎因應、及早準備。

市長盧秀燕回應，民生物資的價格與供應狀況，政府都有責任掌握，尤其保險套涉及疾病預防與生育政策，更需高度關注。她指出，近期因國際戰亂導致供應量縮減、需求卻增加三成，已要求衛生局與經發局密切掌握相關動態。

衛生局長曾梓展表示，保險套屬必需品，市府今年已新增40至50台販賣機，設置於衛生所、公園及公廁等高風險公共場域。今年3月確實曾出現供應吃緊、價格調漲約一至三成的情況，但目前已略為緩解，衛生局將持續監測供需變化，確保民眾取得無虞。