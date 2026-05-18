快訊

65歲醫不吃藥血糖降一半「每天出門30分鐘」強心臟、激活大腦防衰老

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭影響保險套也漲 盧秀燕：需求多三成市府盤點中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，戰爭影響民生物資。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，戰爭影響民生物資。記者陳秋雲／攝影

台中市議會定期大會進行市政總質詢，市議員張瀞分、陳政顯聚焦國際局勢動盪對民生物資的衝擊，直言連保險套價格漲三成且量減，要求市府盤點各衛生所庫存與供應狀況。市長盧秀燕說，統計需求量還多三成，要求所屬單位建立安全存量與應變機制。

張瀞分指出，全球最大保險套製造商「康樂」已示警，受到伊朗戰爭中東局勢緊張影響，石油相關原料供應受阻，連帶推升運費、橡膠與包材成本。若衝突持續，未來保險套價格恐上漲三成以上。國際媒體亦報導，部分開發中國家庫存逐漸見底，供需失衡問題浮現。

她強調，保險套屬於公共衛生基礎物資，是避孕與性病防治的重要防線，關鍵在於「可近性」與「可負擔性」。目前台中各區衛生所免費保險套庫存能維持多久？是否已有安全存量盤點？若中央供貨延遲，地方是否具備備援方案？若價格上漲三成，首當其衝將是年輕族群與弱勢家庭，甚至可能因價格負擔而降低使用意願，導致性病傳播與非預期懷孕增加，反而提高整體醫療與社會成本。

張瀞分直言，疫情經驗已顯示，民生物資最怕的不是短缺，而是政府反應遲緩與資訊不透明，引發恐慌性囤貨，呼籲市府應提前部署，而非事後補救。

陳政顯也表示，從塑膠袋價格上漲到保險套供應趨緊，國際局勢已直接影響民生日常，相關物資更涉及兩性健康與安全，政府應審慎因應、及早準備。

市長盧秀燕回應，民生物資的價格與供應狀況，政府都有責任掌握，尤其保險套涉及疾病預防與生育政策，更需高度關注。她指出，近期因國際戰亂導致供應量縮減、需求卻增加三成，已要求衛生局與經發局密切掌握相關動態。

衛生局長曾梓展表示，保險套屬必需品，市府今年已新增40至50台販賣機，設置於衛生所、公園及公廁等高風險公共場域。今年3月確實曾出現供應吃緊、價格調漲約一至三成的情況，但目前已略為緩解，衛生局將持續監測供需變化，確保民眾取得無虞。

國際大廠示警，保險套漲三成。議員要求市府加強因應措施。記者陳秋雲／攝影
國際大廠示警，保險套漲三成。議員要求市府加強因應措施。記者陳秋雲／攝影

保險套 中東 盧秀燕 伊朗戰爭

延伸閱讀

中市府啟動和平區36處水塔總體檢 確保偏鄉用水需求

滅鼠投藥恐害毛孩誤食 民代要求新北建完整SOP

列管街友約414人恐成漢他病毒破口？民代促新北加強關懷

全球石油庫存月底探新低 荷莫茲不解封…油價恐拋物線式飆漲

相關新聞

影／豐原客運6606最後一趟溫馨接送 司機90度鞠躬道謝說不捨

豐原客運豐原往台北昨晚開出最後一班車後正式停駛，最後班次司機詹智凱在車上向乘客道謝說不捨，乘客們鼓掌回應感謝，一名乘客在網路Threads留下感人影片說，駕駛今天特地到乘客區謝謝大家，稍有哽咽，大家也很感謝駕駛的溫馨和安全接送。

空拍看台灣／彰化虎山巖金針花季登場 30萬朵一日美人齊放

黃澄澄的金針花海鋪展山頭，彰化花壇虎山巖金針花正式登場，目前已幾乎全面盛開，每日吸引上千遊客前往賞花，甚至有不少人包遊覽車來一睹為快。

戰爭影響保險套也漲 盧秀燕：需求多三成市府盤點中

台中市議會定期大會進行市政總質詢，市議員張瀞分、陳政顯聚焦國際局勢動盪對民生物資的衝擊，直言連保險套價格漲三成且量減，要求市府盤點各衛生所庫存與供應狀況。市長盧秀燕說，統計需求量還多三成，要求所屬單位建立安全存量與應變機制。

星期評論／警界監督失靈 大選維安添隱憂

三線一星高階警官周俊銘，原以鑑識專業與創新思維被視為警界明日之星，卻因今年四月一場維安勤務中的「辣椒水烏龍」，導致仕途失速下墜。此案看似個人失慮，實則揭露了警界制度面「監督失靈」的深層問題。若市警局僅以「個人疏失」淡化處理，恐為大選維安埋下難以預測的風險因子。

出發前才收通知？威順旅行社遭勒令停業 他嘆付7.5萬出國臨時喊卡

有民眾向威順旅行社購買日本套裝行程，出發前卻收到旅行社停業訊息。觀光署證實威順旅行社因財務問題，已從5月14日起勒令停業...

險遭勒脖…台中街頭夜跑遭鐵絲割傷濺血 市府調監視器追查原因

台中市有民眾反映，夜跑行經文心路、山西路口，竟遭鐵絲割傷，下巴脖子大片瘀青血腫。台中市政府表示，獲報已先排除現場鐵線，保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。