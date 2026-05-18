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影／豐原客運6606最後一趟溫馨接送 司機90度鞠躬道謝說不捨

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原客運駕駛詹智凱感謝乘客正向回饋，為公車工作加油。圖／台中市交通局提供
豐原客運駕駛詹智凱感謝乘客正向回饋，為公車工作加油。圖／台中市交通局提供

豐原客運豐原往台北昨晚開出最後一班車後正式停駛，最後班次司機詹智凱在車上向乘客道謝說不捨，乘客們鼓掌回應感謝，一名乘客在網路Threads留下感人影片說，駕駛今天特地到乘客區謝謝大家，稍有哽咽，大家也很感謝駕駛的溫馨和安全接送。

一名乘客昨晚在Threads貼影片留言，今天是最後一次搭豐原客運「6606」，他幾乎每周往返三重后里，搭豐原客運這班車很方便，已搭3年有點捨不得，司機特地上乘客區感謝大家，感覺稍有哽咽。

畫面中司機詹智凱向乘客說，他代表公司主管和全體員工，謝謝大家搭乘，他很捨不得；說完多數乘客鼓掌，場面溫馨。

豐原客運昨天正式停駛該班次後，由統聯客運接續行駛；多位豐原人也上網說捨不得，這班車開行國道20多年，他父母曾搭過，以前巔峰時期半小時到一小時一班車，後來受到疫情與鐵路班次密集影響，班次剩一天二班往返；駕駛詹智凱在網路留言中獲得許多網友稱讚很熱心，熱愛自己工作的代表；豐原客運經理羅乙棋表示，6606班車會調往其他路線，詹智凱全心投入工作，服務乘客，是金運獎得獎常客。

詹智凱今年曾獲台中市交通局表揚指出，台中有4位輪椅乘客相約出門，按下按鈕等公車，到站的豐原客運駕駛詹智凱為讓「4輪」同時上車，發揮專業快速完成任務，車內還傳來乘客掌聲鼓勵；高中生則感動駕駛堅守崗位，轉變不想上學的心情特別寫信道謝。交通局長葉昭甫表示，服務價值被肯定是駕駛最大成就感，市府從提高薪津、優化環境，希望更多民眾加入行列。

在豐原客運服務滿20年的詹智凱表示，他從服務燈顯示候車亭有民眾要搭車，停妥後車門一開，4位身障乘客要到同一地點，他立即依經驗隨機應變，車上設有兩個輪椅固定區，如何讓4人都上車？依協助一位輪椅乘客約需3至5分鐘，4台輪椅恐影響發車，但安全比趕時間重要，他先透過車內廣播向乘客說明狀況並請求耐心等候。

「兩台輪椅先推上車固定於安全扣環」，詹智凱依序操作，另兩位行動能力較佳者，引導至座位區就座並妥善收納輪椅，整體過程略增加時間，但秩序良好，乘客不僅未有怨言，還貼心叮嚀「安全上車最重要」，展現良好乘車文化，自己都非常感動。

詹智凱也曾收到一封來自女高中生的感謝信，信中提到，承受課業壓力與環境轉變，一度對上學產生抗拒，通勤過程中，還曾因太晚攔車擔心遲到，「駕駛耐心等我上車，還道聲溫暖的早安」，每次到站親切說「bye bye」，從駕駛維持車內乾淨，看見負責的工作態度，讓她逐漸轉換心境，重新建立學習動能。

豐原客運豐原往台北昨晚開出最後一班車後正式停駛，最後班次駕駛在車上向乘客道謝。圖／取自Threads charlotte__didi
豐原客運豐原往台北昨晚開出最後一班車後正式停駛，最後班次駕駛在車上向乘客道謝。圖／取自Threads charlotte__didi

豐原客運豐原往台北昨晚開出最後一班車後正式停駛，最後班次駕駛在車上向乘客道謝。記者游振昇／攝影
豐原客運豐原往台北昨晚開出最後一班車後正式停駛，最後班次駕駛在車上向乘客道謝。記者游振昇／攝影

豐原 台北 客運 司機

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