星期評論／警界監督失靈 大選維安添隱憂

三線一星高階警官周俊銘，原以鑑識專業與創新思維被視為警界明日之星，卻因今年四月一場維安勤務中的「辣椒水烏龍」，導致仕途失速下墜。此案看似個人失慮，實則揭露了警界制度面「監督失靈」的深層問題。若市警局僅以「個人疏失」淡化處理，恐為大選維安埋下難以預測的風險因子。

今年四月十七日晚間，民眾黨主席柯文哲前往人潮洶湧的逢甲夜市掃街。逢甲夜市假日單日人流量高達三萬人次，其環境狹窄且高度不可控，對於維安壓力極大。過去如輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳造訪時，隨扈便曾因人潮過於擁擠、風險過高而建議取消行程，足見該地維安之艱難。

身為轄區第六分局長的周俊銘，親自坐鎮擔任指揮官，本是負責之舉。然而，周為求應付突發狀況，竟隨手握持噴頭故障的辣椒水，甚至在現場四度誤噴洩漏。此舉屬其個人疏失，身為帶隊官應居中指揮調度，而非自陷於第一線衝鋒，周事後又未及時通報，最終遭調職懲處，但此案隱含的制度風險不容輕估。

正值選舉年，類似維安勤務只增不減。市警局將此案定調為「跌破眼鏡的烏龍」，卻未正視其背後的「集體噤聲」。按規範，分局長帶隊執勤，加上柯文哲是受矚目人士，現場投入警力至少四十人，另有隨行人員與市警局派駐的督察人員。弔詭的是，案發二十四小時內，無任何執勤人員主動呈報，直到周俊銘向局長「自首」才宣告「破案」。

這反映出警界根深蒂固的「服從文化」，即便分局長在現場犯錯，基層官警礙於階級倫理，往往不敢指陳；理應客觀監督的督察人員，也未在第一時間發覺失靈。外界多責怪周俊銘未第一時間坦承、浪費司法資源，卻忽略了現行監督機制在面對高階主管時，已然形成「盲區」。

市警局若不藉此案例修正管理機制、強化內部監督的獨立性，單憑「官大學問大」的紀律維持，當真正的危機發生時，失靈的防護網如何保護公眾安全？正視制度缺漏，比起懲處一名高階警官，更是維安的重中之重。