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出發前才收通知？威順旅行社遭勒令停業 他嘆付7.5萬出國臨時喊卡

中央社／ 台中17日電
圖為遊客拖著行李箱走過日本東京銀座購物區。圖／歐新社
圖為遊客拖著行李箱走過日本東京銀座購物區。圖／歐新社

有民眾向威順旅行社購買日本套裝行程，出發前卻收到旅行社停業訊息。觀光署證實威順旅行社因財務問題，已從5月14日起勒令停業3個月，旅客可依契約退費或轉團。

有民眾今年3月向威順旅行社購買日本福岡5日遊行程，4人費用新台幣7.5萬元，原訂5月26日出發，卻在5月15日收到通知旅行社已停業，必須再補繳3.5萬元才能出團，她致電旅行社位於台中的總部，無人回應，於是將遭遇發文上網，發現許多人也遇到相同情況。

交通部觀光署透過文字稿表示，威順旅行社因財務問題在5月12日主動向中華民國旅行業品質保障協會通報，已無法提供旅客履約服務，觀光署在5月13日會同品保協會前往威順旅行社進行業務查核。

經查發現威順旅行社財務業務異常，為防止旅客權益受損情事擴大，已依發展觀光條例規定，處分威順旅行社自5月14日起停止經營旅行業業務3個月。

觀光署提到，在5月14日以後出發的旅客，得依「國外旅遊定型化契約」請求該旅行社全額退還旅遊費用並賠償違約金，或由威順旅行社轉團至其他旅行社出團。

觀光署已請品保協會協助受理旅客申訴。品保協會發言人李奇嶽表示，民眾可準備好履行契約書以及代收轉付收據，與品保協會聯繫進行協調。

李奇嶽呼籲，民眾應跟合法旅行社選購商品，記得索取代收轉付收據並簽訂定型化契約書，盡量以刷卡或是匯款方式付費，後續若有問題有協調依據。

觀光署 旅行社 台中 日本

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