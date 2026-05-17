險遭勒脖…台中街頭夜跑遭鐵絲割傷濺血 市府調監視器追查原因

台中市有民眾反映，夜跑行經文心路、山西路口，竟遭鐵絲割傷，下巴脖子大片瘀青血腫。台中市政府表示，獲報已先排除現場鐵線，保留證據、調閱監視器追查，現場拉封鎖線警示。

有民眾在網路發文，夜跑行經台中市文心路、山西路口時，在路口監視器燈柱間，大概成人的脖子高度，疑似被綁上鐵線，夜間視線差，未注意跑過去，險些遭鐵絲勒脖，下巴因遭鐵絲割傷噴血，脖子有大片瘀青、血腫，直呼「跑步都快搞成玩命終結站」。

對此，台中市政府透過文字稿回應，警察局獲報後，即派員到場查處，協助傷者就醫、保留相關證據及調閱監視器，因考量用路人安全，第一時間已先行排除橫跨現場的鐵線，相關單位也同步拉設警示線，避免再有民眾受傷。

市府建設局指出，工程改道告示牌原附掛在私有土地、由附近商家設置的監視器桿件上，近期牌面已不在現場，廠商表示疑有遭外力破壞情形，已報警協助查明，並派員巡查及清除現場可能殘留鐵絲，後續將持續追查原因及釐清相關責任。