快訊

南港LaLaport威秀影城突竄大量白煙 竟是「爆米花機短路」

聽新聞
0:00 / 0:00

牆壁龜裂漏水…921地震釀建築結構受損 南投竹山警分局危樓要拆了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
竹山警分局舊址歷經921地震成危樓，外牆磁磚剝落成周邊公共安全的不定時炸彈。圖／縣議員蔡孟娥提供
竹山警分局舊址歷經921地震成危樓，外牆磁磚剝落成周邊公共安全的不定時炸彈。圖／縣議員蔡孟娥提供

南投縣警察局竹山分局舊址因921地震天災成危樓，廳舍閒置，外牆磁磚剝落，當地民代近年多次督促縣府修繕或拆除活化用地，至今仍無動作，縣議員要求說明進度，縣府表示，已編列3350萬元並完成發包，最快明年6月完成拆除作業。

竹山警分局舊址位在集山路三段，1987年啟用後歷經921地震等天災，建築結構受損，牆壁龜裂漏水成危樓，考量安全，縣府重新覓地於大智路新建警分局，2021年7月開工，前年竣工並完成搬遷，舊有廳舍閒置，竟成道安不定時炸彈。

縣議員蔡孟娥指出，竹山警分局舊有廳舍在台三線上，附近是市場鬧區，人車往來頻繁，而該棟危樓建物雖有拉上黃色警戒線，並放置鐵網護欄，但外牆磁磚掉落仍存在安全疑慮，砸到人恐不堪設想，前年起就多次關心拆除進度，遲無下文。

她進一步表示，該分局舊址外牆磁磚造恐造成公安事故，縣府不應再漠視，該盡速著手規畫拆除，別讓鄉親生活在危險之中；且因其位在市區精華地段，拆除後提高土地利用率，在無建設計畫前可先做停車場，緩解市區停車空間不足的問題。

縣府表示，竹山警分局搬遷新址後，縣府就持續研議拆除活化，今年為此已編列3350萬元經費，並於4月份完成發包作業，若工程順利，最快明年6月就能完成拆除，至於未來用途將妥善規畫，讓該筆土地的利用能有效助益竹山整體發展。

南投 地震

延伸閱讀

凱米颱風掏空邊坡又傳土石持續滑動 雲林緊急撤離14人

3天前才大停電 今又規模5.1獨立地震…埔里人嚇壞

南投今規模5.1地震今年首起 郭鎧紋：位於921地震帶

網紅轟「螺絲鬆了」徒手轉下淡江大橋螺帽 公路局：勿私自拆除公共設施

相關新聞

921地震成危樓至今 南投竹山警分局危樓總算要拆了

南投縣警察局竹山分局舊址因921地震天災成危樓，廳舍閒置，外牆磁磚剝落，當地民代近年多次督促縣府修繕或拆除活化用地，至今仍無動作，縣議員要求說明進度，縣府表示，已編列3350萬元並完成發包，最快明年6月完成拆除作業。

彰化人口恐年底跌破120萬 近5年4.8萬人遷往台中

彰化縣曾是全國人口第一大縣，如今卻面臨人口持續流失壓力。根據縣府統計，截至今年4月底，總人口數僅剩120萬6458人，若下降趨勢不變，最快今年底就可能跌破120萬人大關；相較少子化，彰化「人口外移」也是明顯警訊，其中近5年就有4萬8千多人遷往鄰近的台中市。

盧秀燕北屯松竹寺贈匾 盛讚百年古剎有制度、環保進步

台中市長盧秀燕今天上午赴北屯松竹寺贈匾，她表示松竹寺守護地方將近200年，是全國最模範的廟宇之一，首先是人事組織制度完善，從未起過糾紛，其次一直配合政府節能減碳，環保進步；盧也打趣說，有議員的兒子之前到松竹寺參拜，昨天就拿到美國康乃爾大學碩士，非常靈驗。

其人其事／施養賜急診室當志工 走出喪女之痛

彰化縣民施養賜的女兒半年多前自日本返台定居陪伴，今年二月間卻車禍身亡，施養賜難以接受女兒在卅六歲生日前一天離世，悲傷憔悴且身體不適就醫，醫護見狀群起安慰，讓施養賜感受溫暖決定當志工，重新找到生活寄託。

動員2萬人 「台中NO鼠」全市大清消

雙北陸續傳出漢他病毒症候群病例，台中市政府啟動「台中ＮＯ鼠」鼠患預防計畫，昨天動員逾兩萬名環保志工深入全市六百廿五里展開環境大清消。市長盧秀燕並實地視察，強調從源頭降低鼠患風險，「一個市民都不能得到漢他病例」。

台中住都中心社宅工地火警釀空汙挨罰500萬 劉世芳回應了

台中市長盧秀燕針對北屯區住都中心新建社宅工地13日火警，造成嚴重空汙，重罰500萬元，認為中央要負責任，要求住都中心說明。內政部長劉世芳今回應，住都中心第一時間向民眾說明及鄭重道歉，未來會妥善處理公安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。