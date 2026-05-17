牆壁龜裂漏水…921地震釀建築結構受損 南投竹山警分局危樓要拆了

南投縣警察局竹山分局舊址因921地震天災成危樓，廳舍閒置，外牆磁磚剝落，當地民代近年多次督促縣府修繕或拆除活化用地，至今仍無動作，縣議員要求說明進度，縣府表示，已編列3350萬元並完成發包，最快明年6月完成拆除作業。

竹山警分局舊址位在集山路三段，1987年啟用後歷經921地震等天災，建築結構受損，牆壁龜裂漏水成危樓，考量安全，縣府重新覓地於大智路新建警分局，2021年7月開工，前年竣工並完成搬遷，舊有廳舍閒置，竟成道安不定時炸彈。

縣議員蔡孟娥指出，竹山警分局舊有廳舍在台三線上，附近是市場鬧區，人車往來頻繁，而該棟危樓建物雖有拉上黃色警戒線，並放置鐵網護欄，但外牆磁磚掉落仍存在安全疑慮，砸到人恐不堪設想，前年起就多次關心拆除進度，遲無下文。

她進一步表示，該分局舊址外牆磁磚造恐造成公安事故，縣府不應再漠視，該盡速著手規畫拆除，別讓鄉親生活在危險之中；且因其位在市區精華地段，拆除後提高土地利用率，在無建設計畫前可先做停車場，緩解市區停車空間不足的問題。

縣府表示，竹山警分局搬遷新址後，縣府就持續研議拆除活化，今年為此已編列3350萬元經費，並於4月份完成發包作業，若工程順利，最快明年6月就能完成拆除，至於未來用途將妥善規畫，讓該筆土地的利用能有效助益竹山整體發展。