台中自駕巴士今年啟動試乘 可望降低人力需求

台中市政府推動水湳自駕巴士實證運行計畫，預計今年啟動民眾試乘。沿線行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等，交通局長葉昭甫表示，可望降低人力駕駛需求，開啟運輸新時代。

台中市交通局今天發布新聞稿表示，為掌握自駕巴士上路前測試進度及系統整備情形，審計部、台中市審計處以及葉昭甫日前前往勤崴國際科技股份有限公司，位於桃園楊梅中華電信研究院的測試場域，實地試乘自駕巴士運行系統。

該自駕巴士為台灣自主研發的自動駕駛技術車輛，整合車體設計、自動駕駛系統、感測模組與營運平台，搭載高精地圖、AI感知辨識與決策控制系統，並結合車聯網通訊技術，具備於特定應用場景中自主感知、決策與穩定行駛能力。

葉昭甫試乘後表示，經由實際場域驗證，探索自駕運具於公共運輸接駁、園區短程移動等應用可能，此次參訪楊梅測試場，可見國內自駕技術已逐步累積完整測試經驗，整體表現展現與國際同級水準接近的能力，顯示台灣在智慧交通與自動駕駛領域具備相當研發實力與發展潛力。

交通局指出，楊梅場域測試是水湳自駕巴士正式上路前的重要整備階段，具備車流頻繁、臨停車輛多、道路寬度變化大等複雜行車條件，可有效模擬未來於都市道路行駛時可能面臨的實際情境。

交通局說明，台中市水湳場域未來將聚集轉運中心、中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要設施，短程接駁需求將擴大增加，推進自駕巴士落地應用，打造智慧、低碳、具前瞻性的公共運輸，預計今年啟動民眾試乘。