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台中自駕巴士今年啟動試乘 可望降低人力需求

中央社／ 台中17日電
台中市政府交通局日前率隊前往自駕巴士測試場域掌握系統整備情形，預計今年啟動民眾試乘，可望降低人力駕駛需求。中市府提供／中央社
台中市政府交通局日前率隊前往自駕巴士測試場域掌握系統整備情形，預計今年啟動民眾試乘，可望降低人力駕駛需求。中市府提供／中央社

台中市政府推動水湳自駕巴士實證運行計畫，預計今年啟動民眾試乘。沿線行經中央公園、綠美圖及國際會展中心等，交通局長葉昭甫表示，可望降低人力駕駛需求，開啟運輸新時代。

台中市交通局今天發布新聞稿表示，為掌握自駕巴士上路前測試進度及系統整備情形，審計部、台中市審計處以及葉昭甫日前前往勤崴國際科技股份有限公司，位於桃園楊梅中華電信研究院的測試場域，實地試乘自駕巴士運行系統。

該自駕巴士為台灣自主研發的自動駕駛技術車輛，整合車體設計、自動駕駛系統、感測模組與營運平台，搭載高精地圖、AI感知辨識與決策控制系統，並結合車聯網通訊技術，具備於特定應用場景中自主感知、決策與穩定行駛能力。

葉昭甫試乘後表示，經由實際場域驗證，探索自駕運具於公共運輸接駁、園區短程移動等應用可能，此次參訪楊梅測試場，可見國內自駕技術已逐步累積完整測試經驗，整體表現展現與國際同級水準接近的能力，顯示台灣在智慧交通與自動駕駛領域具備相當研發實力與發展潛力。

交通局指出，楊梅場域測試是水湳自駕巴士正式上路前的重要整備階段，具備車流頻繁、臨停車輛多、道路寬度變化大等複雜行車條件，可有效模擬未來於都市道路行駛時可能面臨的實際情境。

交通局說明，台中市水湳場域未來將聚集轉運中心、中央公園、綠美圖及國際會展中心等重要設施，短程接駁需求將擴大增加，推進自駕巴士落地應用，打造智慧、低碳、具前瞻性的公共運輸，預計今年啟動民眾試乘。

巴士 台中 綠美圖

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