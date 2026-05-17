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彰化人口恐年底跌破120萬 近5年4.8萬人遷往台中

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣面臨人口持續流失壓力，據統計截至今年4月底，總人口數僅剩120萬6458人，若下降趨勢不變，最快今年底就可能跌破120萬人大關。本報資料照片
彰化縣面臨人口持續流失壓力，據統計截至今年4月底，總人口數僅剩120萬6458人，若下降趨勢不變，最快今年底就可能跌破120萬人大關。本報資料照片

彰化縣曾是全國人口第一大縣，如今卻面臨人口持續流失壓力。根據縣府統計，截至今年4月底，總人口數僅剩120萬6458人，若下降趨勢不變，最快今年底就可能跌破120萬人大關；相較少子化，彰化「人口外移」也是明顯警訊，其中近5年就有4萬8千多人遷往鄰近的台中市

彰化人口曾在2005年達到131萬6000餘人的歷史高峰，之後逐年下滑，前縣長卓伯源與現任縣長王惠美任內，都曾爭取彰化升格直轄市，但因中央審議延宕，加上2022年人口跌破125萬人門檻，升格案最終未能推進，如今人口再逼近120萬關卡，也讓地方憂心發展量能持續被削弱。

縣府民政處分析，縣內人口減少雖與全國少子化趨勢有關，但彰化出生率在各縣市中並不算低，從去年4月至今年3月的人口變化來看，減少的1萬2658人中，有8666人屬於遷徙移居，占比高達68％。

縣府統計，2021年至2025年間，彰化遷出外縣市人口有10萬8千多人，其中有8萬多人搬往六都，而與彰化生活圈密切的台中市，就吸走超過4萬8千多名彰化居民。

為減緩人口流失，縣府近年陸續推出生育補助、童萌卡、好孕卡等婦幼福利，並設下連續設籍條件，希望避免民眾領取補助後即遷出；此外也透過青年就業、創業補助等方式，希望提升留鄉誘因，縮小遷出與遷入差距。

不過，實際生活條件仍是許多家庭考量關鍵。彰化黃姓市民表示，近期已在台中置產，甚至在搬家前，就先安排孩子到台中念幼兒園，主要看中教育選擇較多、公共建設與生活機能較完整，即便丈夫仍在彰化工作，也願意每天往返通勤。

另名在員林市工作的許姓市民，前年則選擇在烏日區買房，他認為，同樣都是通勤，從台中到員林未必不方便，而台中工作機會與產業發展較多，自然更容易吸引年輕人定居。

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