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盧秀燕北屯松竹寺贈匾　盛讚百年古剎有制度、環保進步

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（前排中）今赴北屯松竹寺贈匾，盛讚該寺是全台最模範的廟宇之一，有制度、環保進步，也非常靈驗，議員的兒子參拜完就順利取得美國名校碩士學位。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（前排中）今赴北屯松竹寺贈匾，盛讚該寺是全台最模範的廟宇之一，有制度、環保進步，也非常靈驗，議員的兒子參拜完就順利取得美國名校碩士學位。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天上午赴北屯松竹寺贈匾，她表示松竹寺守護地方將近200年，是全國最模範的廟宇之一，首先是人事組織制度完善，從未起過糾紛，其次一直配合政府節能減碳，環保進步；盧也打趣說，有議員的兒子之前到松竹寺參拜，昨天就拿到美國康乃爾大學碩士，非常靈驗。

盧秀燕今赴松竹寺贈送「慈悲濟世」匾額，她說，這幾天是觀世音菩薩誕辰，今天恰逢寺廟舉辦活動，來贈匾祝壽，也一同參拜；松竹寺有將近200年歷史，寺廟組織非常有制度，從未因主委改選產生糾紛，也讓民政局長吳世瑋非常開心。

盧秀燕表示，松竹寺也是最環保、進步的廟宇之一，從以前到現在都會配合政府節能減碳，今天參拜時就比照寺內習慣，以花代香，減少空氣汙染；松竹寺也不會因為環保節能就不靈驗，議員賴順仁的兩個兒子昨天在美國康乃爾大學拿到碩士學位，就是來松竹寺參拜受到保佑。

盧秀燕補充，松竹寺的第三個特色是長期做公益，台中市政府就接受過廟方贈送的救護車，信眾捐贈香油錢，廟方都會定期將香油錢捐做公益、教育、文化等事業，造福人民。盧贈匾完畢時，現場也有支持者大喊「祝福市長更上一層」，期待她年底卸任後繼續留在政壇打拚。

民政局說明，松竹寺創建於1833年，是北屯區重要的信仰中心，也是當地松竹路的路名由來，主祀「水流觀音」，靈驗事蹟在地方流傳頗廣，許多祈求懷孕、生產順利的婦女都會到松竹寺參拜，漸漸形成「雞酒、油飯還願」的習俗；寺廟後院高20公尺的觀音聖像2005年曾被颱風損毀，2010年重建。

盧秀燕 台中 台中市

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