台中導入AI判煙稽查燒稻草 攜手企業推廣益菌肥

台中市環保局為改變農民焚燒稻草，鎖定露天燃燒熱點並導入AI智慧判煙系統，今年已查獲174件違規案件。另攜手台積電、中龍鋼鐵等企業，推廣使用益菌肥，稻草不燒也能變成肥。

台中市環保局今天發布新聞稿，不少農民習慣在稻作收成後以焚燒方式處理稻草，影響空氣品質。日前一名農民因露天燃燒遭檢舉，稽查人員到場說明相關法規及空污影響後，改採益菌肥搭配翻耕方式處理稻草。

王姓農民實際試行後發現，稻草腐化速度比預期更快，插秧後秧苗生長也相當穩定。他坦言，過去認為「燒一燒最快」，現在發現不燃燒能減少清理麻煩，也能讓土地更健康。

環保局表示，台積電與中龍鋼鐵長期補助中市農民使用「益菌肥」，台灣康寧、光菱電子響應環保並共同投入益菌肥補助量能，統計114年補助面積已達8628公頃，創歷史新高。

環保局指出，為改變農民就地焚燒稻草，已鎖定露天燃燒熱點，並導入AI智慧判煙系統，24小時巡查監控機制。今年截至目前已查獲174件違規案件，統計露燃陳情案件由112年的2998件下降至114年的1807件，減幅約40%。近3年累計裁罰金額達新台幣1263萬7160元。

環保局提醒，依「空氣污染防制法」第32條規定，露天燃燒行為最高可處10萬元罰鍰；若於夜間、假日或空氣品質不良期間違規，將加重處分。