動員2萬人 「台中NO鼠」全市大清消

雙北陸續傳出漢他病毒症候群病例，台中市政府啟動「台中ＮＯ鼠」鼠患預防計畫，昨天動員逾兩萬名環保志工深入全市六百廿五里展開環境大清消。市長盧秀燕並實地視察，強調從源頭降低鼠患風險，「一個市民都不能得到漢他病例」。

盧秀燕昨前往南屯里活動中心及南屯國小視察環保志工清掃情形，強調漢他病毒具威脅性及致死風險，台中市雖已多年未出現病例，為確保市民健康安全，針對不同場域擬定十三項執行計畫，超前部署、跨局處整備，透過環境整頓與防治宣導多管齊下，守護市民健康與城市環境品質。

盧秀燕強調，老鼠生性聰明且移動迅速，若各里清掃時間不一致，老鼠容易四處竄逃、躲避清除。因此清潔行動昨天同步展開，希望透過全面動員，讓老鼠無路可走。

盧秀燕表示，近期龍眼、荔枝及芒果等水果將進入盛產期，落果易吸引鼠隻覓食，加上餐廳、市場及路面零食碎屑也可能成為鼠類食物來源，因此「斷絕鼠糧」相當重要，市民應妥善封存食物，志工清掃時也應留意路面殘留物。

另民眾若發現鼠蹤，請積極通報，以利相關單位加強防治，並落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」原則，共同守護城市衛生與市民健康。

民政局長吳世瑋提醒，民眾若發現鼠類屍體或排泄物，清理前應先配戴口罩及手套，並保持環境通風；可使用一比九比例稀釋漂白水潑灑汙染處，靜置約五分鐘後再行清理，最後將廢棄物裝入垃圾袋密封，交由垃圾車清運，避免直接接觸汙染物，確保清理過程防疫安全。