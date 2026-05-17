聽新聞
0:00 / 0:00

其人其事／施養賜急診室當志工 走出喪女之痛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
施養賜在衛福部彰化醫院擔任志工。記者簡慧珍／攝影
施養賜在衛福部彰化醫院擔任志工。記者簡慧珍／攝影

彰化縣民施養賜的女兒半年多前自日本返台定居陪伴，今年二月間卻車禍身亡，施養賜難以接受女兒在卅六歲生日前一天離世，悲傷憔悴且身體不適就醫，醫護見狀群起安慰，讓施養賜感受溫暖決定當志工，重新找到生活寄託。

六十三歲的施養賜，從衛福部彰化醫院外包保全公司駐院保全人員退休後，女兒即從工作十八年的日本返台陪伴他，隨後在彰化高鐵站旁飯店找到工作，因日語流利、表現優異，原定今年三月起升為組長，全家人感到驕傲與欣慰，未料二月十三日，女兒一如往常騎機車從埔鹽鄉前往田中鎮上班途中，車禍重傷不治。

施養賜表示，乖巧貼心的女兒離世，她的房間仍維持原樣就像從未離開，但屋內每個角落都有她的身影和笑聲。她曾翻食譜手忙腳亂為父母做飯、溫柔細心為他染髮，她從日本回台後學騎機車，他陪伴練習。這些記憶不斷在腦海重播，讓他痛苦萬分，幾近厭食，體重直直落，即到彰化醫院看病。

醫護見他形容憔悴，關懷詢問「你怎麼了？哪裡不舒服？」施養賜幾度哽咽講不出話，醫護得知是他的女兒車禍身亡，眾人努力安慰。施養賜說，被醫護和掛號人員圍住關懷那一刻，他決定重回工作過的地方，以志工身分重新開始，回報曾被善待的溫情。

施養賜在彰化醫院急診室當志工，推床、送檢體、協助急診事務。他說，會來急診的人都是最需要幫助的人，能在他們最無助時伸出雙手，讓自己感受到存在意義，將他對女兒的思念轉化為對他人的溫柔。

車禍 父母 日本

延伸閱讀

參加女兒畢典夢碎…女減重術後身亡 醫師遭控疏失、停診調查

日子只能這樣過？在台舉目無親 新住民家暴倖存者：被打要勇敢講出來

曾是舉重國手！嘉義女師減重手術送命 體重飆到167公斤原因曝

【記憶抽屜】邱瀟君／那一片花，與我驅逐的冬天

相關新聞

「台中NO鼠」全市625里大清消 盧秀燕：一個市民都不能得到漢他病例

雙北陸續傳出漢他病毒症候群病例，台中市政府啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，今天動員逾2萬名環保志工深入全市625里展開環境大清消，針對髒亂點及社區周邊加強清理消毒。台中市長盧秀燕今前往南屯里活動中心及南屯國小視察，強調從源頭降低鼠患風險，「一個市民都不能得到漢他病例」。

其人其事／施養賜急診室當志工 走出喪女之痛

彰化縣民施養賜的女兒半年多前自日本返台定居陪伴，今年二月間卻車禍身亡，施養賜難以接受女兒在卅六歲生日前一天離世，悲傷憔悴且身體不適就醫，醫護見狀群起安慰，讓施養賜感受溫暖決定當志工，重新找到生活寄託。

動員2萬人 「台中NO鼠」全市大清消

雙北陸續傳出漢他病毒症候群病例，台中市政府啟動「台中ＮＯ鼠」鼠患預防計畫，昨天動員逾兩萬名環保志工深入全市六百廿五里展開環境大清消。市長盧秀燕並實地視察，強調從源頭降低鼠患風險，「一個市民都不能得到漢他病例」。

台中住都中心社宅工地火警釀空汙挨罰500萬 劉世芳回應了

台中市長盧秀燕針對北屯區住都中心新建社宅工地13日火警，造成嚴重空汙，重罰500萬元，認為中央要負責任，要求住都中心說明。內政部長劉世芳今回應，住都中心第一時間向民眾說明及鄭重道歉，未來會妥善處理公安。

換「綠縣長」就過關？彰化溪湖文小四、五開發受阻 縣府喊冤

彰化縣溪湖鎮兩塊文小用地，地主提起還地行政訴訟勝訴，規畫開發卻8年沒進展，地方傳出被縣政府「卡住」，換「綠縣長」就能通關；民進黨提名縣長參選人陳素月今強調，即使她當縣長，也需在合法合規執行縣政，不因政黨顏色特別通融。

彰化芳苑鄉流浪犬為患亂咬豬咬魚 動防所：協助誘捕

彰化縣芳苑鄉流浪犬為患，最近亂入多處養豬場、曝池魚塭，毛豬被咬傷、魚塭池底的魚被咬死，業者蒙受損失卻束手無策；鄉公所今表示，每年接獲通報流浪犬危害逾百件，誘捕隻數屈指可數，鄉公所會繼續努力，優先誘捕傷害性大的流浪犬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。