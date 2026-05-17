其人其事／施養賜急診室當志工 走出喪女之痛

彰化縣民施養賜的女兒半年多前自日本返台定居陪伴，今年二月間卻車禍身亡，施養賜難以接受女兒在卅六歲生日前一天離世，悲傷憔悴且身體不適就醫，醫護見狀群起安慰，讓施養賜感受溫暖決定當志工，重新找到生活寄託。

六十三歲的施養賜，從衛福部彰化醫院外包保全公司駐院保全人員退休後，女兒即從工作十八年的日本返台陪伴他，隨後在彰化高鐵站旁飯店找到工作，因日語流利、表現優異，原定今年三月起升為組長，全家人感到驕傲與欣慰，未料二月十三日，女兒一如往常騎機車從埔鹽鄉前往田中鎮上班途中，車禍重傷不治。

施養賜表示，乖巧貼心的女兒離世，她的房間仍維持原樣就像從未離開，但屋內每個角落都有她的身影和笑聲。她曾翻食譜手忙腳亂為父母做飯、溫柔細心為他染髮，她從日本回台後學騎機車，他陪伴練習。這些記憶不斷在腦海重播，讓他痛苦萬分，幾近厭食，體重直直落，即到彰化醫院看病。

醫護見他形容憔悴，關懷詢問「你怎麼了？哪裡不舒服？」施養賜幾度哽咽講不出話，醫護得知是他的女兒車禍身亡，眾人努力安慰。施養賜說，被醫護和掛號人員圍住關懷那一刻，他決定重回工作過的地方，以志工身分重新開始，回報曾被善待的溫情。

施養賜在彰化醫院急診室當志工，推床、送檢體、協助急診事務。他說，會來急診的人都是最需要幫助的人，能在他們最無助時伸出雙手，讓自己感受到存在意義，將他對女兒的思念轉化為對他人的溫柔。