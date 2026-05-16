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彰化員林市長盃田徑錦標賽 前三名都獲代表參加縣賽資格

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市長盃田徑錦標賽小選手全力以赴，競爭激烈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市長盃田徑錦標賽小選手全力以赴，競爭激烈。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市公所今舉辦115年市長盃田徑錦標賽暨縣運代表選拔，300多名市內國小選手經過6小時比試，每組前三名都獲得代表員林市參加今年9月縣運的資格。市公所明將舉辦市長盃桌球錦標賽，繼續推廣全民運動。

員林市公所在大同國中舉辦市長盃田徑錦標賽，大同國中扯鈴社表演揭開比賽序幕，各校校長、選手親友到場觀賽，開幕典禮結束，市內的員林、育英、僑信、靜修、員東、東山、青山、饒明、明湖等9所國小300多名選手，分別參加跳高、跳遠、鉛球、壘球擲遠和60公尺、100公尺、200公尺等七項競賽。

代理市長賴致富說，運動絕對不是簡單的方程式，期許今比賽脫穎而出的小選手持續為員林爭光，他感謝家長及教師、教練用心栽培和陪伴孩子成長，共同為打造充滿活力的員林市成為幸福城市而努力。

市公所表示，今比賽各項前三名選手都有資格代表員林市公所參賽九月縣賽，縣賽報名前，大約6月市公所將調查選手意願，提報願代表員林爭光的名單；市長盃桌球錦標賽明在彰南運動中心開打，有興趣觀賽的市民可前往看比賽。

田徑 員林

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