台中住都中心社宅工地火警釀空汙挨罰500萬 劉世芳回應了

台中市長盧秀燕針對北屯區住都中心新建社宅工地13日火警，造成嚴重空汙，重罰500萬元，認為中央要負責任，要求住都中心說明。內政部長劉世芳今回應，住都中心第一時間向民眾說明及鄭重道歉，未來會妥善處理公安。

民進黨啟動2026九合一大選「台灣好生活」縣市政策說明會今在台中登場，行政院副院長鄭麗君、劉世芳今連袂出席，與民眾面對面說明政策。

劉世芳受訪時說，所有人都不希望看到台中或新建社會住宅發生火災，火災第一時間，住都中心已向民眾說明會調查清楚，並向大家鄭重道歉。後續會妥善處理公共安全，讓社會住宅可以興建，讓台中人能享受居住正義、有社宅可以居住發展。

劉世芳也說，她與何欣純是多年好朋友，今天特地到台中向民眾說明中央政策與台中建設相關的內容，一定要來支援何欣純。