快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

換「綠縣長」就過關？彰化溪湖文小四、五開發受阻 縣府喊冤

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮文小五進入自辦市地重劃階段。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮文小五進入自辦市地重劃階段。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮兩塊文小用地，地主提起還地行政訴訟勝訴，規畫開發卻8年沒進展，地方傳出被縣政府「卡住」，換「綠縣長」就能通關；民進黨提名縣長參選人陳素月今強調，即使她當縣長，也需在合法合規執行縣政，不因政黨顏色特別通融。

溪湖鎮文小四、文小五長期未設校，地主提起行政訴訟勝訴，縣政府返還土地的前例，文小五在前縣長魏明谷執政時廢徵，面積約2.65公頃，依規定其中49.42%土地作為機關用地，其餘為住宅區、兒童公園綠地，內政部通過計畫審查，縣政府通過開發細部計畫，民國110年公告實施。

楊姓地方人士指出，文小五地主和建商合議開發，112年3月開工，原訂114年4月完工，迄今長滿雜草，問題出在縣政府對開發內容有異議，致使工程停滯不前，另一解編的文小四也因開發計畫在縣府府卡關，遲遲未有進展，不少民眾認為彰化縣長「兩藍一綠」，換「綠縣長」後一切問題迎刃而解。

陳素月說，據她了解溪湖鎮文小五有土地回饋公部門等規定，無論何種開發案都應合法合規，即使她接任下屆縣長，也要秉持這個原則行政，不因個人交情、政黨色彩而改變。

縣政府地政處、建設處都表示，縣政府已公告實施溪湖鎮文小五解編後的自辦市地重劃，文小四解編和開發也依法規進行，縣政府從未介入和阻擋。

溪湖鎮公所表示，公部門沒介入文小五自辦市地重劃，至於文小四解編案送內政部都計市計委員會審議，通常都計變更審議需費時數年，是中央還沒通過文小四案件，跟縣政府、鎮公所都沒關係。

另一名楊姓地方人士說，文小四、文小五都因地主內部糾紛而發展進度受阻，例如地主因合資買地糾紛興訟，案件進人司法程序，不能把責任都推給縣政府。

溪湖鎮 魏明谷 陳素月

延伸閱讀

台中神岡大夫第自辦重劃會廢弛業務逾8年 中市府依法解散

等待多年...彰化溪州聯合幼兒園經費到位 新建工程本月動土

礁溪飯店女湯遭闖！男客竟用「舊密碼」闖入疑偷拍 縣府展開稽查

母親節前夕到彰化母親河健行 彰化湖北國小落實家庭教育

相關新聞

「台中NO鼠」全市625里大清消 盧秀燕：一個市民都不能得到漢他病例

雙北陸續傳出漢他病毒症候群病例，台中市政府啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，今天動員逾2萬名環保志工深入全市625里展開環境大清消，針對髒亂點及社區周邊加強清理消毒。台中市長盧秀燕今前往南屯里活動中心及南屯國小視察，強調從源頭降低鼠患風險，「一個市民都不能得到漢他病例」。

台中住都中心社宅工地火警釀空汙挨罰500萬 劉世芳回應了

台中市長盧秀燕針對北屯區住都中心新建社宅工地13日火警，造成嚴重空汙，重罰500萬元，認為中央要負責任，要求住都中心說明。內政部長劉世芳今回應，住都中心第一時間向民眾說明及鄭重道歉，未來會妥善處理公安。

換「綠縣長」就過關？彰化溪湖文小四、五開發受阻 縣府喊冤

彰化縣溪湖鎮兩塊文小用地，地主提起還地行政訴訟勝訴，規畫開發卻8年沒進展，地方傳出被縣政府「卡住」，換「綠縣長」就能通關；民進黨提名縣長參選人陳素月今強調，即使她當縣長，也需在合法合規執行縣政，不因政黨顏色特別通融。

彰化芳苑鄉流浪犬為患亂咬豬咬魚 動防所：協助誘捕

彰化縣芳苑鄉流浪犬為患，最近亂入多處養豬場、曝池魚塭，毛豬被咬傷、魚塭池底的魚被咬死，業者蒙受損失卻束手無策；鄉公所今表示，每年接獲通報流浪犬危害逾百件，誘捕隻數屈指可數，鄉公所會繼續努力，優先誘捕傷害性大的流浪犬。

古蹟也能很「市集感」南投武德製造翻轉歷史空間想像

為活化歷史建築空間，南投縣政府文化局今天起在南投武德殿推出「南投武德製造」系列週末市集，結合主題市集、親子DIY、街頭表演與在地品牌展售，盼讓歷史建築從靜態文化資產轉型為民眾假日休閒空間。開幕首日以大型烤豬料理象徵「開市」，吸引不少親子家庭與年輕族群到場。

2026高美不一樣音樂會5月23日登場 打造台中海線年度藝文盛事

一場融合自然生態、前衛時尚、純淨人聲的跨界音樂盛宴，市府宣布5月23日下午4時將在高美濕地華麗登場，台中市觀旅局指出，「2026高美不一樣音樂會」邀請在地市民及國內外遊客共襄盛舉，活動不僅延續聽覺饗宴，更由嶺東科技大學團隊帶來獨具創造力的服飾走秀，打破傳統音樂會框架，獲得在地居民、表演團體及遊客的口碑肯定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。