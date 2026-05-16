換「綠縣長」就過關？彰化溪湖文小四、五開發受阻 縣府喊冤

彰化縣溪湖鎮兩塊文小用地，地主提起還地行政訴訟勝訴，規畫開發卻8年沒進展，地方傳出被縣政府「卡住」，換「綠縣長」就能通關；民進黨提名縣長參選人陳素月今強調，即使她當縣長，也需在合法合規執行縣政，不因政黨顏色特別通融。

溪湖鎮文小四、文小五長期未設校，地主提起行政訴訟勝訴，縣政府返還土地的前例，文小五在前縣長魏明谷執政時廢徵，面積約2.65公頃，依規定其中49.42%土地作為機關用地，其餘為住宅區、兒童公園綠地，內政部通過計畫審查，縣政府通過開發細部計畫，民國110年公告實施。

楊姓地方人士指出，文小五地主和建商合議開發，112年3月開工，原訂114年4月完工，迄今長滿雜草，問題出在縣政府對開發內容有異議，致使工程停滯不前，另一解編的文小四也因開發計畫在縣府府卡關，遲遲未有進展，不少民眾認為彰化縣長「兩藍一綠」，換「綠縣長」後一切問題迎刃而解。

陳素月說，據她了解溪湖鎮文小五有土地回饋公部門等規定，無論何種開發案都應合法合規，即使她接任下屆縣長，也要秉持這個原則行政，不因個人交情、政黨色彩而改變。

縣政府地政處、建設處都表示，縣政府已公告實施溪湖鎮文小五解編後的自辦市地重劃，文小四解編和開發也依法規進行，縣政府從未介入和阻擋。

溪湖鎮公所表示，公部門沒介入文小五自辦市地重劃，至於文小四解編案送內政部都計市計委員會審議，通常都計變更審議需費時數年，是中央還沒通過文小四案件，跟縣政府、鎮公所都沒關係。

另一名楊姓地方人士說，文小四、文小五都因地主內部糾紛而發展進度受阻，例如地主因合資買地糾紛興訟，案件進人司法程序，不能把責任都推給縣政府。