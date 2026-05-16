彰化芳苑鄉流浪犬為患亂咬豬咬魚 動防所：協助誘捕

彰化縣芳苑鄉流浪犬為患，最近亂入多處養豬場、曝池魚塭，毛豬被咬傷、魚塭池底的魚被咬死，業者蒙受損失卻束手無策；鄉公所今表示，每年接獲通報流浪犬危害逾百件，誘捕隻數屈指可數，鄉公所會繼續努力，優先誘捕傷害性大的流浪犬。

芳苑鄉漢寶村是彰化縣最大的村，土地面積比線西鄉只少600多百坪，流浪犬問題大且越來越嚴重。村長鄭鵬豐說，流浪犬趕不勝趕又不容易捕捉，村內養雞場一直飽受困擾，最近養場豬、魚塭也遭殃，創下流浪犬亂入養豬場先例。

鄭鵬豐說，豬場業者先發現豬隻柔軟的腹部、腰部被撕咬，加緊巡邏，今上午聽見豬隻騒動聲，連忙進入養豬場並緩慢接近受到驚嚇毛豬群，果然看到黑色流浪犬進入豬欄企圖咬豬；養殖業者收成後放水曬池，漁塭有少量水和魚類，業者目睹數隻流浪犬跑進漁塭「玩泥戲水」，叼魚甩來甩去。

芳苑鄉公所表示，芳苑鄉地廣人稀，流浪犬很多地方可躲藏和繁殖，遊蕩數量始終未減，鄉公所每年接獲逾百件通報，成功捕捉數量有限，尤其是俗稱「狗王」個性兇猛的流浪犬特別難捉，鄉公所持續提供誘捕籠，並與鄉民合作誘捕，強烈建議這類犬隻結紮後不要野放，送去收容別再回來，至於弱小流浪犬較無危害性， 誘捕順序放在後面。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，狗與豬的共通性疾病很少，但流浪狗從這場竄到另一場可能傳染疾病，養豬場應做好內外隔離，別讓流浪動物和野生動物進入，此外，動防所可派員協助鄉鎮清潔隊誘捕流浪犬。