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古蹟也能很「市集感」南投武德製造翻轉歷史空間想像
為活化歷史建築空間，南投縣政府文化局今天起在南投武德殿推出「南投武德製造」系列週末市集，結合主題市集、親子DIY、街頭表演與在地品牌展售，盼讓歷史建築從靜態文化資產轉型為民眾假日休閒空間。開幕首日以大型烤豬料理象徵「開市」，吸引不少親子家庭與年輕族群到場。
文化局表示，「南投武德製造」系列市集自5月至6月規劃多場主題活動，包括輕蔬好食、友善生活、風味食刻、心安之境及啡嚐時光等，集結特色餐飲、手作品牌、文創商品與南投在地農產，希望透過主題策展方式，展現南投多元生活風格與地方特色。
現場除有市集攤位，也安排彩繪漆扇、鋁線手作及木作體驗等親子DIY活動，並搭配集章抽獎、街頭藝人及在地學校表演，讓武德殿前廣場增添熱鬧氣氛。
一名帶孩子參與活動的家長表示，過去對武德殿印象較偏向歷史古蹟，平常不太會特別前往，但這次結合市集與DIY後，小朋友願意停留體驗，「不像以前只是拍照看看就離開」。
也有年輕民眾認為，南投近年較少類似結合歷史場域與生活風格的活動，這次加入文創、市集與表演元素後，讓空間更有生活感，也增加民眾接觸文化資產的機會，希望未來能固定辦理，成為南投假日特色景點。
文化局指出，第二階段市集預計於9月至11月持續展開，未來將串聯更多在地品牌、青年創作者及文化活動，逐步打造屬於南投的週末文化場景，讓歷史建築不只是文化資產，也能成為民眾日常生活的一部分。
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