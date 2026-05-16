2026高美不一樣音樂會5月23日登場 打造台中海線年度藝文盛事

一場融合自然生態、前衛時尚、純淨人聲的跨界音樂盛宴，市府宣布5月23日下午4時將在高美濕地華麗登場，台中市觀旅局指出，「2026高美不一樣音樂會」邀請在地市民及國內外遊客共襄盛舉，活動不僅延續聽覺饗宴，更由嶺東科技大學團隊帶來獨具創造力的服飾走秀，打破傳統音樂會框架，獲得在地居民、表演團體及遊客的口碑肯定。

台中市觀旅局長陳美秀表示，去年首度舉辦「高美不一樣音樂會」，成功將高美濕地的自然美景與跨界藝文表演深度融合，由於首屆迴響熱烈，地方期盼活動常態化，今年再度精心策劃，致力延續活動品牌，並將其打造成台中海線最具代表性的年度藝文盛事。

台中市觀旅局指出，今年的音樂會陣容豐富多元，特別邀請在地「台中少兒阿卡人聲樂團」，用純淨且穿透力十足的人聲唱出生命力，並以「編織娛樂」極具感染力的演出，為廣闊的海洋注入動感活力；緊接著由「共鳴室內樂團」以悠揚弦樂，為濕地黃昏鋪陳優雅底蘊，除動人旋律，今年最大亮點是由嶺東科大服飾設計系師生帶來的時裝走秀。

台中海線觀光資源豐富，包含大甲鎮瀾宮、梧棲觀光漁港、台中海洋館及大安濱海樂園等景點，特別是當伸展台，直接搬到高美濕地的天然背景時，展示獨特設計感的手作服飾，並安排與音樂團體同步共演，帶來結合震撼演奏的華麗跨界走秀，視覺與聽覺張力十足，此外，鄰近的重要文化資產高美燈塔也將於5月23、24日同步舉辦文創市集，集合職人手作與特色甜點攤位，歡迎遊客親子同遊親眼見證。

觀旅局強調，5月27日至6月30日期間，台中海洋館與國立自然科學博物館也推出「潮線計劃」活動，包含科博館購票優惠及海洋館禮品代金券好康，相關訊息請見https://nmns.tw/L4GoK；更多活動資訊請上「大玩台中-台中觀光旅遊局」粉絲專頁及台中觀光旅遊網https://travel.taichung.gov.tw/。

「2026高美不一樣音樂會」5月23日下午4時將在高美濕地華麗登場，是台中海線最具代表性的年度跨界音樂盛宴。圖／台中市觀旅局提供