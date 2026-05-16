彰化啟動九合一智慧土壤檢測 精準施肥助攻農業升級

面對氣候變遷、極端氣候及長期耕作導致土壤酸化等挑戰，彰化縣政府啟動「九合一智慧土壤檢測儀計畫」，透過大數據分析，即時掌握各鄉鎮土壤養分與環境變化，建立彰化土壤特性資料庫，作為智慧農業決策依據，農民也可參考優秀農友數據進行精準施肥，不僅提升作物品質，更有效降低肥料成本。

彰化縣長王惠美指出，彰化縣農糧產值高達280億元，縣府導入「九合一智慧土壤檢測儀」，可同步檢測淺層與深層土壤的溫度、濕度、酸鹼值（pH）、導電度（EC）等環境數據，以及氮、磷、鉀三大肥力指標，協助農民即時掌握土壤健康狀況。

縣府農業處表示，此一系統結合「九合一智慧土壤養分監測即時資訊」平台，透過大數據分析，即時掌握各鄉鎮土壤養分與環境變化，為讓智慧科技深入基層，縣府同步串聯全縣31家農藥資材店及部分農會，成立「特約土壤檢測站」，服務據點遍及17個鄉鎮，提供行動式田間檢測、土壤樣本送檢及雲端數據整合等服務，打造「師傅在身邊」的智慧農業支持系統。

王惠美表示，土地是農業根本，透過智慧土壤檢測儀與智慧雲系統整合應用，將協助青農與老農跨越技術門檻，提升農產品品質、產值與農民收益，引領彰化農業由傳統經驗走向AI數據管理的重要關鍵，打造兼具科技與永續韌性的彰化智慧農業新典範。

彰化縣政府啟動「九合一智慧土壤檢測儀計畫」，透過大數據分析，即時掌握各鄉鎮土壤養分與環境變化，建立彰化土壤特性資料庫，作為智慧農業決策依據。圖／縣府提供

彰化縣政府啟動「九合一智慧土壤檢測儀計畫」，透過大數據分析，即時掌握各鄉鎮土壤養分與環境變化，建立彰化土壤特性資料庫，作為智慧農業決策依據。圖／縣府提供