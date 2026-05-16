「台中NO鼠」全市625里大清消 盧秀燕：一個市民都不能得到漢他病例

雙北陸續傳出漢他病毒症候群病例，台中市政府啟動「台中NO鼠」鼠患預防計畫，今天動員逾2萬名環保志工深入全市625里展開環境大清消，針對髒亂點及社區周邊加強清理消毒。台中市長盧秀燕今前往南屯里活動中心及南屯國小視察，強調從源頭降低鼠患風險，「一個市民都不能得到漢他病例」。

盧秀燕表示，漢他病毒具威脅性及致死風險，台中市雖然已多年未出現病例，為確保逾286萬市民健康安全，召集9個局處，針對不同場域擬定13項執行計畫， 超前部署、跨局處整備，並透過環境整頓與防治宣導多管齊下，守護市民健康與城市環境品質。

盧秀燕強調，老鼠生性聰明且移動迅速，若各里清掃時間不一致，老鼠容易四處竄逃、躲避清除。因此清潔行動由台中市625里、逾2萬名環保志工於今日上午同一時段同步展開，希望透過全面動員，讓老鼠無路可走。

盧秀燕今天視察環保志工清掃情形及活動中心旁百年蓮霧樹時也呼籲，近期龍眼、荔枝及芒果等水果將進入盛產期，落果易吸引鼠隻覓食，加上餐廳、市場及路面零食碎屑也可能成為鼠類食物來源，因此「斷絕鼠糧」相當重要，市民應妥善封存食物，志工清掃時也應留意路面殘留物。

另民眾若發現鼠蹤，請積極通報，以利相關單位加強防治，並落實「不讓鼠吃、不讓鼠住、不讓鼠來」原則，共同守護城市衛生與市民健康。

中市府針對防治工作採專業分工， 由建設局、水利局與環保局負責加強清理汙水下水道與側溝等死角，經發局針對市場、夜市、商圈及餐飲店等重點場域進行督導，農業局負責農牧場環境控管，衛生局則已聯繫全市醫療院所，加強辨識漢他病毒感染症狀與一般感冒差異，提高通報警覺。

民政局長吳世瑋提醒，民眾若發現鼠類屍體或排泄物，清理前應先配戴口罩及手套，並保持環境通風；可使用1：9比例稀釋漂白水潑灑汙染處，靜置約5分鐘後再行清理，最後將廢棄物裝入垃圾袋密封，交由垃圾車清運，避免直接接觸汙染物，確保清理過程防疫安全。