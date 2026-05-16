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影／「川習會」落幕 盧秀燕喊話：要對自己國家有信心
「川習會」昨天落幕，盧秀燕今天受訪談及台灣議題時表示，不論中美雙方談了什麼、是否存在「暗盤」，台灣社會都應對自己的國家有信心。另一方面，因應近期國內外出現漢他病毒病例，台中市今天同步啟動全市清消行動，625個里動員逾2萬名志工進行環境大掃除與防鼠作業。
盧秀燕表示，今天是台中市清淨環保日，近期全球陸續傳出漢他病毒病例，台灣也出現相關案例，由於感染後可能導致重症甚至死亡，因此市府不敢掉以輕心。
她指出，今天由民政局統籌督導，全市625個里同步展開清消與環境整理工作，超過2萬名志工在同一時間投入行動。盧秀燕說，市府希望透過全面清掃與環境整頓，「把清掃網打開，讓老鼠無處可躲」，最重要的目標就是維護環境衛生與市民健康。
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