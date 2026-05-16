補償沒談妥 廬山溫泉廢止14年未清空

曾有「天下第一泉」之稱的南投縣仁愛鄉廬山溫泉區，二○一二年因地質風險遭公告廢止後，仍有居民與旅宿業者未遷離。南投縣議員黃世芳昨天質詢指出，部分居民在當地住數十年，卻面臨房屋拆除，質疑政府未妥善處理財產權與原民權益；縣府表示，將採分階段拆除與協商安置方式推動整頓。

黃世芳表示，近期接獲居民陳情，指廬山溫泉區居民過去多靠經營民宿、溫泉旅館維生，溫泉區遭廢止後，已無法合法營業，如今連居住權也受影響。

他指出，居民在當地生活數十年，不論建物是否合法，都是重要財產，且部分涉及原住民保留地與原住民族權益。過去他們繳稅為南投做出貢獻，如今撤離不應只以拆除處理，應與居民進行補償及安置協商。

南投縣觀光處長陳志賢說，廬山溫泉區整頓作業仍在規畫中，並持續與原民處等單位協調。現階段將優先處理已有共識、且無人居住的建物拆除，願意搬遷的居民也會優先協助。

他表示，涉及法律程序、產權爭議或訴訟案件，將列為第二階段處理。近年因土方及工程物價上漲，拆除經費增加，且作業涉及徵收補償、鑑定及保全等問題，已請相關單位重新盤點資料，縣府將持續朝協商及保障居民權益方向推動。

廬山溫泉區於二○○八年、二○○九年接連遭辛樂克、莫拉克颱風重創後，中央地質調查單位確認母安山存在深層滑動風險，南投縣政府於二○一二年公告廢止溫泉特定區，並禁止建築及營業。

不過，仍有少數居民及旅宿業者未遷離，部分業者甚至透過網路平台招攬遊客。縣府表示，近年均依發展觀光條例裁罰違規業者，罰鍰從十萬元至二百萬元不等。