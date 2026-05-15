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得不償失...彰化拆除工當車手賺9千元 法官判處徒刑1年8月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
胡姓男子當詐團車手，提領現金合計60萬元，被彰化地方法院判處有期徒刑1年8月。記者簡慧珍／攝影
胡姓男子當詐團車手，提領現金合計60萬元，被彰化地方法院判處有期徒刑1年8月。記者簡慧珍／攝影

胡姓男子加入詐欺集團，約定依指示提領人頭帳戶內款項，日領3千元報酬，總共領9千元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處有期徒刑1年8月。可上訴。

判決書指出，胡男去年3月前，加入Telegram暱稱「呈祥國際瑪莉歐」、「新台幣2.0 新台幣2.0」及其他姓名年籍均不詳的人斤屬詐欺集團，擔任車手工作（所涉參與犯罪組織防制罪部分，經台南地方法院判罪）。

詐團不詳成員去年3月間隨意打電話，彰化縣黃姓被害人在家接到電話，詐團成員佯稱是士林地檢署公務員，佯稱黃姓被害人涉嫌犯罪收取不法獲利，為查明不法金流須提供帳戶、金融卡及密碼給指派人員，以利驗證。

黃姓被害人一時心慌信以為真，約定面交金融卡，胡男去年3月間到埔心鄉收取黃姓被害人的兩張金融卡，分別到台中烏日、新店五峰郵局和烏日農會、新店農會、竹北六家農會提領20次合計60萬元現金，扣除每日報酬後，其餘款項及金融卡以丟包方式交付其他詐團成員。

彰化地院審酌，考量胡男坦承犯行的犯後態度，雖與被害人達成調解，迄今仍無依約履行，亦無適度賠償被害人的損失，並斟酌胡男在詐團的角色及分工程度、過去沒判刑前科、自述智識程度、工作、未婚、家境勉持、家庭生活、經濟狀況及檢察官具體求刑等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化 詐團

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