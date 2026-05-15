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彰化無業男吃愛心餐度日 飲料店前「露鳥」判吃50天牢飯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
無業黃男當當眾「露鳥」，彰化地方法院判處拘役50日。記者簡慧珍／攝影
無業黃男當當眾「露鳥」，彰化地方法院判處拘役50日。記者簡慧珍／攝影

彰化縣黃姓男子去年7月在某飲料店前，靠近一對母女後「露鳥」還把玩，過程被飲料店監視器拍下。彰化地方法院審結，黃男犯公然猥褻罪，累犯，處拘役50天。可上訴。

彰化地檢署起訴書指出，黃男去年7月間某日晚上在員林市某飲料店，靠近排隊的一對母女，並把生殖器掏出把玩，排隊的女孩驚嚇不已，媽媽立刻制止後報警，警方調閱現場監視錄影畫面，查證屬實。

黃男坦承犯行，辯稱當下喝醉了，可以控制自己的行為，但不清楚自己為什麼要這樣。

彰化地院審酌，黃男為滿足個人私欲，竟在公共場所公然裸露生殖器，足使這對母女及往來路過的不特定人心生驚嚇與厭惡感，破壞社會善良風氣，所為實屬不該，惟念及黃男終能坦承犯行的犯後態度，然未與報警的媽媽達成和解，也沒賠償損失，並斟酌黃男前有多次公然猥褻、竊盜案件的前科素行，兼衡自述智識程度、無業、未婚，入監所前仰賴愛心餐生活等家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化 猥褻

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