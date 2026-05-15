快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

台中谷溜遊戲場湧人潮 警推交通接駁停車攻略

中央社／ 台中15日電

台中清水區鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，34道溜滑梯等共融遊戲區吸引人潮，造成周邊交通壅塞。清水警分局規劃「免塞車交通接駁與停車攻略」，呼籲民眾勿違停，以免受罰。

清水警分局今天發布新聞稿，清水警分局長鄭鴻文表示，谷溜遊戲場周邊路段為在地里民進出清水區的主要通道，為避免大量遊客車輛占據道路，已將該處列為巡邏與交通疏導重點，例假日加強交通指揮疏導；呼籲民眾勿任意紅線違停或占用人行道，以免受罰。

清水警分局也整理「谷溜遊戲場」交通接駁與停車攻略，建議多利用大眾運輸工具，可使用巨業客運305路公車、台中客運688路公車前往。

警方呼籲，因「谷溜遊戲停車場」僅有約17席汽車車位，極易停滿，建議開車的民眾，前往台中市立自由車場停車場、鰲海路邊停車（格）場、鰲峰山腳停車場等多個合法停車空間。

台中 清水區 公園

延伸閱讀

國中會考將登場 新北交通局開放14考場周邊紅線臨停

外送需求大增 桃園設外送臨停區 避違停亂象

新竹市光復路併排違停多 市府推改善計畫

影／大貨車運將注意 淡江大橋通車首日開出12張誤闖罰單

相關新聞

台中神岡大夫第自辦重劃會廢弛業務逾8年 中市府依法解散

台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃區」自2012年10月核准辦理市地重劃迄今已逾13年，且自2018年停工後，迄今未有實質重劃進度，嚴重影響土地所有權人權益。該重劃會廢弛重劃業務情節重大，市府今天依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第18條規定，依法解散該重劃區重劃會。

中央社宅大火遭重罰 綠議員轟甩鍋中央 盧秀燕回嗆「你在包庇他嗎？」

台中市北屯區中央「新平好室」社會住宅工地火警，現場瀰漫塑膠味、嚴重空汙惹民怨，中市府昨依空汙防制法重罰營造業者500萬元罰鍰，並勒令停工。民進黨議員砲轟中央社宅新建工地發生火警，盧市長卻對外放話說工程是國家住都中心蓋的，由中央負責的，市府沒有責任，甩鍋中央行為，冷血至極。台中市長盧秀燕怒嗆，「中市府重罰工地火警製造空汙，議員是心疼、包庇他嗎？」

防疫繪本出書分送全國公立圖書館 彰化後寮國小喜辦簽書會

多數國人不熟悉第四類法定傳染病類鼻疽，彰化縣芳苑鄉後寮國小林程樂等5名學童，在老師指導下熟讀相關知識並畫成繪本，參加歐巴尼紀念基金會學童繪本比賽，獲選印製成書，分送全國公立圖書館收藏，後寮國小今舉辦簽書會也贈送鄉內學校，分享出書喜悅。

地主願捐地也清不掉！南投廢油案爆千萬缺口 縣府坦言「不划算」

南投縣竹山鎮延祥里一處廢棄廠房遭非法堆置大量工業廢油多年，油桶嚴重鏽蝕破損，每逢大雨油汙外溢，引發居民憂心汙染與火災風險。南投縣議員蔡孟娥15日質詢要求全面換桶、重新檢測，環保局長李易書表示，將優先更換50至60桶鏽蝕鐵桶，並同步檢測與移除有害廢油。

幫舊衣找主人 彰化縣環保局5月下旬辦3場舊衣回收送好禮活動

春、夏之交換季，舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化縣環保局5月底將在員林及彰化市舉辦3場舊衣回收換好禮活動，幫舊衣找到新主人，只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。

「天下第一泉」廢止14年未清空 廬山居民陷安全與生計兩難

曾有「天下第一泉」美譽的南投縣仁愛鄉廬山溫泉區，2012年因地質風險遭公告廢止後，至今仍有居民與旅宿業者滯留。南投縣議員黃世芳今天質詢，部分居民居住數十年，卻面臨房屋被拆除的狀況，質疑政府未妥善處理財產權與原民權益；觀光處長陳志賢表示，將採分階段拆除與協商安置方式推動整頓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。