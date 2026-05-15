台中谷溜遊戲場湧人潮 警推交通接駁停車攻略

台中市北屯區中央「新平好室」社會住宅工地火警，現場瀰漫塑膠味、嚴重空汙惹民怨，中市府昨依空汙防制法重罰營造業者500萬元罰鍰，並勒令停工。民進黨議員砲轟中央社宅新建工地發生火警，盧市長卻對外放話說工程是國家住都中心蓋的，由中央負責的，市府沒有責任，甩鍋中央行為，冷血至極。台中市長盧秀燕怒嗆，「中市府重罰工地火警製造空汙，議員是心疼、包庇他嗎？」

2026-05-15 14:57