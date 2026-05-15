聽新聞
0:00 / 0:00
台中谷溜遊戲場湧人潮 警推交通接駁停車攻略
台中市清水區鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，34道溜滑梯等共融遊戲區吸引人潮，造成周邊交通壅塞。清水警分局規劃「免塞車交通接駁與停車攻略」，呼籲民眾勿違停，以免受罰。
清水警分局今天發布新聞稿，清水警分局長鄭鴻文表示，谷溜遊戲場周邊路段為在地里民進出清水區的主要通道，為避免大量遊客車輛占據道路，已將該處列為巡邏與交通疏導重點，例假日加強交通指揮疏導；呼籲民眾勿任意紅線違停或占用人行道，以免受罰。
清水警分局也整理「谷溜遊戲場」交通接駁與停車攻略，建議多利用大眾運輸工具，可使用巨業客運305路公車、台中客運688路公車前往。
警方呼籲，因「谷溜遊戲停車場」僅有約17席汽車車位，極易停滿，建議開車的民眾，前往台中市立自由車場停車場、鰲海路邊停車（格）場、鰲峰山腳停車場等多個合法停車空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。