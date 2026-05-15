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台中神岡大夫第自辦重劃會廢弛業務逾8年 中市府依法解散

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市神岡區大夫第自辦市地重劃區範圍圖。圖／台中市政府提供
台中市神岡區大夫第自辦市地重劃區範圍圖。圖／台中市政府提供

台中市神岡區「大夫第自辦市地重劃區」自2012年10月核准辦理市地重劃迄今已逾13年，且自2018年停工後，迄今未有實質重劃進度，嚴重影響土地所有權人權益。該重劃會廢弛重劃業務情節重大，市府今天依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第18條規定，依法解散該重劃區重劃會。

地政局指出，神岡區大夫第自辦市地重劃區自2018年5月1日起，暫緩施工迄今已逾8年，重劃會始終無法與不同意參加重劃的土地所有權人取得共識，也未能提出雙方可接受的具體解決方案。期間市府多次督導並要求重劃會積極協調處理，但迄今仍未見實質進展。

地政局表示，因重劃區內土地持續受自辦市地重劃限制，區內土地所有權人無法自由管理、使用及收益，相關財產權長期受限，致使爭議持續擴大，已嚴重損及地主權益。

為維護土地所有權人權益，市府已依法命重劃會依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」第18條規定進行重新整理，並限期於2024年2月13日前召開會員大會完成理、監事改選。

不過，重劃會於2025年12月30日、2026年1月2日召開第3次及第4次理事會，以及2026年2月6日召開第2次會員大會時，均因出席人數未達法定門檻而流會，無法完成整理程序，顯示該重劃會已無法繼續推動重劃業務。市府依法解散該重劃會，以保障區內土地所有權人權益，並避免重劃爭議持續延宕。

中市府強調，市地重劃涉及土地所有權人財產權益及地方整體發展，自辦市地重劃更建立於土地所有權人共同參與及相互信賴基礎上，重劃會應善盡溝通協調責任，並依法推動各項重劃作業，避免因長期延宕影響民眾權益。對於長期停擺、無法續行推動的自辦重劃案件，市府秉持積極、公開及依法行政原則，加強監督管理，維護土地所有權人權益及都市發展秩序。

台中市 重劃區

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