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中央社宅大火遭重罰 綠議員轟甩鍋中央 盧秀燕回嗆「你在包庇他嗎？」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市北屯區中央「新平好室」社會住宅工地火警，民進黨議員今天砲轟中市府甩鍋中央。圖／陳俞融提供
台中市北屯區中央「新平好室」社會住宅工地火警，民進黨議員今天砲轟中市府甩鍋中央。圖／陳俞融提供

台中市北屯區中央「新平好室」社會住宅工地火警，現場瀰漫塑膠味、嚴重空汙惹民怨，中市府昨依空汙防制法重罰營造業者500萬元罰鍰，並勒令停工。民進黨議員砲轟中央社宅新建工地發生火警，盧市長卻對外放話說工程是國家住都中心蓋的，由中央負責的，市府沒有責任，甩鍋中央行為，冷血至極。台中市長盧秀燕怒嗆，「中市府重罰工地火警製造空汙，議員是心疼、包庇他嗎？」

內政部社宅「新平好室」工地13日9時30分許發生火警，火勢猛烈、大量黑色濃煙狂竄，市區都聞到燒焦臭味，大火燒到建物地下二樓支撐柱傾倒、車道崩塌，消防難以入室搶救，直至深夜11時37分才撲滅，燃燒面積達2000平方公尺，周邊瀰漫塑膠燃燒惡臭，民眾以為社宅屬市府權責，不少人痛罵市府工安與空品把關不當。

盧秀燕昨受訪指出，「新平好室」是內政部住宅及都市更新中心興建，要求中央盡速與地方溝通，釐清火災發生原因及責任歸屬，並向台中市民說清楚。

台中市議會今天市政總質詢，民進黨市議員陳俞融批評，盧市長說工程管理單位是內政部，所以台中市政府沒責任。但工地位在台中市的土地上，建築執照是誰發的？是台中市都發局發的！勞工安全是誰要查的？是台中市勞工局要查！

陳俞融質疑，市府能罰款、能停工，就證明台中市府絕對具有無可推卸的「地方主管機關督導責任」。平時督導不周、放任公安漏洞，出事了才來開罰單作秀、甩鍋中央，請市長不要為北屯社宅大火悶燒14小時、讓市民吸飽毒氣的無能卸責。

對此，盧秀燕反擊說，中央「新平好室」社會住宅工地火警製造空汙，「中市府開罰，議員是心疼、包庇他嗎？」「議員贊成中市府開罰500萬元？」「議員在包庇他嗎？要不要替台中發聲？你不敢表態」。

綠營議員們回嗆，市長的態度不遵守議事規則，要求離席，現場氣氛一度火爆；盧秀燕反批「反質詢就是你們〈民進黨〉提出釋憲的」。

盧秀燕 社宅 台中

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