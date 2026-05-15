防疫繪本出書分送全國公立圖書館 彰化後寮國小喜辦簽書會

多數國人不熟悉第四類法定傳染病類鼻疽，彰化縣芳苑鄉後寮國小林程樂等5名學童，在老師指導下熟讀相關知識並畫成繪本，參加歐巴尼紀念基金會學童繪本比賽，獲選印製成書，分送全國公立圖書館收藏，後寮國小今舉辦簽書會也贈送鄉內學校，分享出書喜悅。

後寮國小在鄉立圖書館舉辦「畫出希望・閱讀防疫力」歐巴尼防疫繪本出刊暨簽書會，繪本作者林程樂、洪苡瑄擔任「小小說書人」，介紹繪本主角咪咪在颱風過後玩泥巴水，感染類鼻疽病毒，及說明他們畫繪本和製作手工書，歷經手差點黏在書頁上的膠水沾黏案」、水分太多造成圖案色糊掉的「色彩暈開案」，像偵探小說一樣驚險的過程。

林程樂、洪苡瑄說，創作失誤之外也曾意見不合、他們都立刻處理和解決，學到「失敗不可怕，可怕的是沒有嘗試合作。就像預言家拉封丹說『若不團結，任何力量都是弱小的』。」

歐巴尼紀念基金會執行長劉定萍、鄉長林保玲、芳苑鄉國中小學校長和多名村長出席「泥水裡的小壞蛋」繪本簽書會；劉定萍表示，透過孩子的筆觸傳遞衛教知識，往往比教科書更具感染力與說服力。教育處督學石佩君代表縣長王惠美、處長蔡金田，肯定這冊繪本結合聯合國SDGs永續發展目標的卓越教育與健康促進。

後寮國小校長林彥志說，疫情曾改變世界的節奏，但也成為孩子觀察生活、學習成長的契機，後寮小朋友一年前以流感、新冠等疾病製作繪本投稿參賽，林程樂、洪苡瑄、尤均哲、陳榆蓁、謝承諺「類鼻疽」繪本脫穎而出，獲付梓和送到全國公立圖書館收藏，四年級導師施昀均、美術老師許王芬和後寮師生同感光榮。

除了尤均哲轉學金門縣，今無法到場，另4名學童都為繪本簽名，簽書會相當熱鬧，芳苑鄉國中小學各獲贈一本繪本，鄉長林保玲認為這是後寮國小致力於閱讀與跨域美感學習的里程碑，通過產官學合作，證明小朋友也能畫出守護健康的強大希望。