地主願捐地也清不掉！南投廢油案爆千萬缺口 縣府坦言「不划算」

南投縣竹山鎮延祥里一處廢棄廠房遭非法堆置大量工業廢油多年，油桶嚴重鏽蝕破損，每逢大雨油汙外溢，引發居民憂心汙染與火災風險。南投縣議員蔡孟娥15日質詢要求全面換桶、重新檢測，環保局長李易書表示，將優先更換50至60桶鏽蝕鐵桶，並同步檢測與移除有害廢油。

蔡孟娥在議會播放現場影片指出，廠房內堆置大量藍色塑膠桶與鐵桶，部分桶身早已破裂、鏽蝕，實際數量恐比外界掌握更多。她表示，居民長期飽受刺鼻惡臭困擾，每逢豪雨油汙便沿地表流出，擔心汙染農地與地下水，更憂心乾燥季節若遇火源，恐釀成火警。

蔡孟娥要求環保局不只處理少數檢測出有害物質的油桶，而是全面更換破損容器，並在換桶過程重新檢測內容物，只要驗出具有毒性或燃點過低的廢油，就應立即移除。

李易書說，初步盤點確認約50至60桶鐵桶已有明顯鏽蝕與變形，將由縣府支應經費優先換桶；先前抽驗5桶中，已有檢出有害廢油，已要求地主須在1周內完成有害部分清除。

他表示，後續換桶時，也會同步增加檢測數量，特別針對燃點低於60度、具有易燃風險的油桶加強檢測與移除，避免發生自燃或火警意外，最晚5月底可完成換桶作業。

廢油案位於竹山鎮延祥里一處廢棄廠房，數年前遭不法業者棄置超過6000公升工業廢油。雖涉案人已遭法院判刑定讞，但因無力負擔高額清理費，導致大量廢油至今仍滯留現場。

環保局估算，若依廢棄物清理程序合法化驗、清運及銷毀，總經費恐超過1000萬元。地主雖願自籌約600萬元，仍有數百萬元缺口。李易書表示，地主曾提議捐地給縣府，但土地現值僅約300萬元，仍不足支應後續清除費，因此縣府仍希望地主另籌經費，優先移除有害廢油。地方民代也研議，能否動用案件沒收或扣押的不法所得，作為後續清理財源。