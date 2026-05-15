快訊

川普結束訪中返美！稱達成「非常棒」協議 盼習9月訪白宮留深刻印象

奇蹟獲救！50歲澳洲男困台東海岸山脈7天 沒食物沒鞋子、靠本能找水撐命

OpenAI合作Apple受傷氣噗噗！整合Siri「蘋果沒真誠努力」擬喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

幫舊衣找主人 彰化縣環保局5月下旬辦3場舊衣回收送好禮活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣環保局5月底將在員林及彰化市舉辦3場舊衣回收換好禮活動，幫舊衣找到新主人，只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。圖／環保局提供
彰化縣環保局5月底將在員林及彰化市舉辦3場舊衣回收換好禮活動，幫舊衣找到新主人，只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。圖／環保局提供

春、夏之交換季，舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化縣環保局5月底將在員林及彰化市舉辦3場舊衣回收換好禮活動，幫舊衣找到新主人，只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。

為鼓勵民眾落實資源循環再利用，彰化縣環境保護局舉辦的舊衣回收換好禮活動，首先登場的是5月22日及6月5日下午3時至6時在大全聯員林店美食街，以及5月29日下午3時至6時在家樂福彰化店B1美食街辦理回收活動。

環保局表示，本次回收項目以乾淨整潔、無髒汙的衣物為主，包括上衣、褲子、裙子及外套等，透過舊衣回收再利用，減少廢棄物產生，同時提升民眾環保意識。

環保局表示，民眾參與舊衣回收換好禮活動，應將家中乾淨、堪用的舊衣物整理後，帶至指定地點回收，兌換標準是20件舊衣折5點可換肥皂1塊、10點可換涼感巾1條、30點可換洗碗精1瓶。 由於活動現場提供的宣導品數量有限，送完為止。

民眾攜帶的舊衣若不符合規定，將不列入兌換計算，呼籲參與民眾事先確認衣物狀況，以利活動順利進行。活動詳細資訊請點https://lihi1.me/pPuds 或掃描QR-Code查詢。

員林 環保局

延伸閱讀

200元變400元！全台94處傳統市場、夜市優惠券限量搶 時段一次看

「宜！蘭人市集-舊匠開市」50家青創品牌 匠師與職人新舊共融

響應世界自行車日 徐行縱谷完騎抽花東住宿券

高雄大樹玉荷包荔枝上市 5月30日、5月31日鳳荔季盛大登場

相關新聞

地主願捐地也清不掉！南投廢油案爆千萬缺口 縣府坦言「不划算」

南投縣竹山鎮延祥里一處廢棄廠房遭非法堆置大量工業廢油多年，油桶嚴重鏽蝕破損，每逢大雨油汙外溢，引發居民憂心汙染與火災風險。南投縣議員蔡孟娥15日質詢要求全面換桶、重新檢測，環保局長李易書表示，將優先更換50至60桶鏽蝕鐵桶，並同步檢測與移除有害廢油。

快看簡訊！台中廚餘機補助600件待補正 經發局：通知2次不來將退件

台中市經發局統計，台中市政府推動「家用廚餘機補助計畫」，目前審查逾9400件申請案，其中約9200件通過審查。經發局提醒，仍有約600件案件尚未完成補正，請申請人務必留意手機簡訊通知及補正期限，若兩次通知仍未辦理補正，將依規定辦理退件。

防疫繪本出書分送全國公立圖書館 彰化後寮國小喜辦簽書會

多數國人不熟悉第四類法定傳染病類鼻疽，彰化縣芳苑鄉後寮國小林程樂等5名學童，在老師指導下熟讀相關知識並畫成繪本，參加歐巴尼紀念基金會學童繪本比賽，獲選印製成書，分送全國公立圖書館收藏，後寮國小今舉辦簽書會也贈送鄉內學校，分享出書喜悅。

幫舊衣找主人 彰化縣環保局5月下旬辦3場舊衣回收送好禮活動

春、夏之交換季，舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化縣環保局5月底將在員林及彰化市舉辦3場舊衣回收換好禮活動，幫舊衣找到新主人，只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。

「天下第一泉」廢止14年未清空 廬山居民陷安全與生計兩難

曾有「天下第一泉」美譽的南投縣仁愛鄉廬山溫泉區，2012年因地質風險遭公告廢止後，至今仍有居民與旅宿業者滯留。南投縣議員黃世芳今天質詢，部分居民居住數十年，卻面臨房屋被拆除的狀況，質疑政府未妥善處理財產權與原民權益；觀光處長陳志賢表示，將採分階段拆除與協商安置方式推動整頓。

鰲峰山谷溜遊戲場夯爆！34道滑梯吸人潮 清水警祭兩項免塞攻略

台中市鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，面對第一個周末便湧入的爆量車潮，造成吳厝路、鰲海路周邊交通衝擊，清水分局宣布啟動「專案交通疏導勤務」，將於假日加派警力於重要關鍵路口指揮疏導車流，並嚴格取締違規停車，同時推出「免塞車交通接駁與停車攻略」，呼籲市民前往時多加利用大眾運輸，共同維護海線觀光品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。