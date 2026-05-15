聽新聞
0:00 / 0:00
幫舊衣找主人 彰化縣環保局5月下旬辦3場舊衣回收送好禮活動
春、夏之交換季，舊衣何處去？丟垃圾車怕或舊衣回收桶，常令主人捨不得。彰化縣環保局5月底將在員林及彰化市舉辦3場舊衣回收換好禮活動，幫舊衣找到新主人，只要拿20件乾淨整潔且無髒汙的衣物，就可以兌換1顆肥皂。
為鼓勵民眾落實資源循環再利用，彰化縣環境保護局舉辦的舊衣回收換好禮活動，首先登場的是5月22日及6月5日下午3時至6時在大全聯員林店美食街，以及5月29日下午3時至6時在家樂福彰化店B1美食街辦理回收活動。
環保局表示，本次回收項目以乾淨整潔、無髒汙的衣物為主，包括上衣、褲子、裙子及外套等，透過舊衣回收再利用，減少廢棄物產生，同時提升民眾環保意識。
環保局表示，民眾參與舊衣回收換好禮活動，應將家中乾淨、堪用的舊衣物整理後，帶至指定地點回收，兌換標準是20件舊衣折5點可換肥皂1塊、10點可換涼感巾1條、30點可換洗碗精1瓶。 由於活動現場提供的宣導品數量有限，送完為止。
民眾攜帶的舊衣若不符合規定，將不列入兌換計算，呼籲參與民眾事先確認衣物狀況，以利活動順利進行。活動詳細資訊請點https://lihi1.me/pPuds 或掃描QR-Code查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。