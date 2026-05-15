「天下第一泉」廢止14年未清空 廬山居民陷安全與生計兩難

曾有「天下第一泉」美譽的南投縣仁愛鄉廬山溫泉區，2012年因地質風險遭公告廢止後，至今仍有居民與旅宿業者滯留。南投縣議員黃世芳今天質詢，部分居民居住數十年，卻面臨房屋被拆除的狀況，質疑政府未妥善處理財產權與原民權益；觀光處長陳志賢表示，將採分階段拆除與協商安置方式推動整頓。

黃世芳表示，近期接獲多起民眾陳情，指出廬山溫泉區目前仍有居民長期居住，部分住戶過去經營民宿、溫泉旅館維生，但在溫泉區遭廢止後，已無法合法營業，但想要居住在當地，縣府卻要拆除建築，讓生活受到衝擊。

他指出，不少居民已在當地居住數十年，不論建物是否合法，都是居民的重要財產，且部分案件涉及原住民保留地與原住民族權益，原民處應介入協助。他認為，政府過去長期向業者收取稅費，如今要求撤離，不應只以拆除處理，應與居民進行財產補償與安置協商。

陳志賢答詢表示，目前廬山溫泉區整頓工作正進行規畫，並持續與原民處等單位協商。現階段將優先處理已有共識、且無人居住的建物拆除；願意搬遷的居民，也會優先協助。

他表示，涉及法律程序、產權爭議或訴訟案件，將列為第二階段處理。由於近年土方及工程物價上漲，拆除經費增加，作業也涉及徵收補償鑑定與保全等問題，目前已請相關單位重新盤點資料，縣府將持續朝協商及保障居民權益方向推動。

廬山溫泉區2008年、2009年接連遭辛樂克、莫拉克颱風重創後，中央地質調查單位確認母安山存在深層滑動風險，南投縣政府2012年公告廢止溫泉特定區，並禁止建築與營業。

不過，仍有少數居民及3家旅宿業者未遷離，部分業者甚至持續透過網路平台招攬遊客。縣府表示，近年均依發展觀光條例裁罰違規業者，罰鍰從10萬元至200萬元不等。