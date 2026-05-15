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鰲峰山谷溜遊戲場夯爆！34道滑梯吸人潮 清水警祭兩項免塞攻略

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
清水分局宣布啟動專案交通疏導勤務，將於假日加派警力於重要關鍵路口指揮疏導車流。記者黑中亮／攝影
清水分局宣布啟動專案交通疏導勤務，將於假日加派警力於重要關鍵路口指揮疏導車流。記者黑中亮／攝影

台中市鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，面對第一個周末便湧入的爆量車潮，造成吳厝路、鰲海路周邊交通衝擊，清水分局宣布啟動「專案交通疏導勤務」，將於假日加派警力於重要關鍵路口指揮疏導車流，並嚴格取締違規停車，同時推出「免塞車交通接駁與停車攻略」，呼籲市民前往時多加利用大眾運輸，共同維護海線觀光品質。

清水分局指出，谷溜遊戲場擁有全台最多34道溜滑梯等共融遊戲區，自啟用以來果然吸引龐大親子人潮朝聖，由於周邊聯外道路為在地里民進出清水區的主要通道，為避免大量遊客車輛占據道路、嚴重影響行車安全，已將該處列為巡邏與交通疏導重點，例假日將在現場增加義交及警力部署，加強交通指揮疏導。

分局長鄭鴻文表示，因谷溜遊戲場腹地有限，優先建議民眾前來遊玩多利用大眾運輸工具前往，出遊搭乘公車可免找車位，呼籲搭乘巨業客運305路至「清水高中（中山路）」、「華南銀行（清水分行）」下車，；或搭乘台中客運 688 路公車至「鰲峰山公園站」下車，皆可以步行直達遊戲場，將讓前來放電的家庭玩得順暢、避開塞車焦慮。

警方強調，兼顧在地交通安全，由於遊戲場緊鄰的「谷溜遊戲停車場」席位有限，呼籲開車前往的家長，精準導航智慧停車，並利用市府設置的綠斑馬舒適步行，切勿為了「少走幾步路」而任意紅線違停或占用人行道，以免受罰，呼籲民眾配合現場警察及義交引導。

此外「谷溜遊戲場」附近的合法停車空間，包括市立自由車場停車場小客車位140格，鰲海路邊停車場（近清水鬼洞）62格，鰲峰玉帶橋旁停車場 10格，鰲峰山腳停車場（近清水地政事務所）15格，牛罵頭遺址文化園區停車場 14 格，競合體驗遊戲場停車場14格，皆可以步行方式在10分鐘內抵達。

谷溜遊戲場的爆量人車潮，造成周邊交通衝擊，清水分局宣布啟動專案交通疏導勤務。記者黑中亮／攝影
谷溜遊戲場的爆量人車潮，造成周邊交通衝擊，清水分局宣布啟動專案交通疏導勤務。記者黑中亮／攝影

台中市鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，第一個周末便湧入的爆量人車潮，造成周邊交通衝擊。圖／台中市建設局提供
台中市鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，第一個周末便湧入的爆量人車潮，造成周邊交通衝擊。圖／台中市建設局提供

台中市鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，第一個周末便湧入的爆量人車潮，造成周邊交通衝擊。圖／台中市建設局提供
台中市鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，第一個周末便湧入的爆量人車潮，造成周邊交通衝擊。圖／台中市建設局提供

公園 塞車 清水區

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