快看簡訊！台中廚餘機補助600件待補正 經發局：通知2次不來將退件

台中市經發局統計，台中市政府推動「家用廚餘機補助計畫」，目前審查逾9400件申請案，其中約9200件通過審查。經發局提醒，仍有約600件案件尚未完成補正，請申請人務必留意手機簡訊通知及補正期限，若兩次通知仍未辦理補正，將依規定辦理退件。

經發局說明，針對審查通過的案件，目前正加緊撥款作業，已有約6500筆補助款順利完成匯款；另有2700件已完成審查，正在造冊與撥款中。市民若接獲補助款轉帳完成的簡訊，可自行核對帳戶餘額。

經發局指出，多數申請案件已確認民眾購買的廚餘機到貨並投入使用，審查通過案件皆已陸續寄發通知訊息，待補助款完成轉帳後，也會同步以簡訊通知申請人，感謝市民朋友對廚餘減量政策的支持與配合。

經發局提醒，目前仍有約600件申請案因資料不齊全、文件缺漏等問題，尚未完成補正程序。市府已針對需補件者發出手機簡訊通知，請申請人務必留意簡訊內容，並在規定限期內完成補件。若經2次以上通知仍未辦理補正，將依規定辦理退件，可能影響撥款權益，請民眾切勿掉以輕心。

經發局表示，推廣家用廚餘機除可減少家戶處理廚餘的困擾，也有助降低異味與垃圾量，提升居家生活品質，進一步落實垃圾源頭減量與資源循環利用。市府將持續推動補助審核及撥款作業，攜手市民打造環保永續新生活。有關家用廚餘機補助相關事宜，可洽詢專線04-23897599。