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台中海線敬老愛心卡「看得到吃不到」？ 議員籲納入購買農會產品

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市議員施志昌、林祈烽與楊典忠質疑，台中市敬老愛心卡看似福利優渥，但在海線地區長輩卻因交通基礎設施匱乏，面臨點數用不掉的困境。圖／施志昌提供
民進黨台中市議員施志昌、林祈烽與楊典忠質疑，台中市敬老愛心卡看似福利優渥，但在海線地區長輩卻因交通基礎設施匱乏，面臨點數用不掉的困境。圖／施志昌提供

台中市目前發出52萬張敬老愛心卡，使用率高達八成，但城鄉使用率落差大。中市議員指出，海線公車班次少、距離遠，且完全沒有捷運，計程車司機進入偏鄉意願低，偏鄉長者面臨點數用不掉的困境，每人平均使用點數竟與市區差距近一倍，要求應將敬老卡的使用範圍擴及農會商品購買。中市府將進一步輔導評估。

台中市議會今市政總質詢，民進黨市議員施志昌、林祈烽與楊典忠質疑，台中市敬老愛心卡看似福利優渥，但在海線地區長輩卻因交通基礎設施匱乏，面臨點數用不掉，敬老愛心卡福利「看的到、吃不到」。

施志昌指出，台中市敬老愛心卡去年底有效卡達52萬4545張，整體平均使用率雖超過8成，但城鄉差距令人心驚。以西屯區為例，有使用的長輩平均每人每年使用點數高達1258點；反觀海線地區，大甲區僅705點、大安區615點、外埔區663點，使用率分別僅為69%、73%與66%。

施志昌表示，「海線交通資源明顯不足，長輩手握點數卻無處可刷」，在公車部分，西屯區長輩敬老卡每人平均每年使用點數517點，大甲僅188點、外埔160點，大安更低至97點；計程車部分，西屯區平均382點，甲安埔則分別僅有54點、79點與122點，甚至加總後仍不及西屯區。捷運部分城鄉差距最為懸殊，西屯區平均122點，大甲區14.5點、大安區僅1.7點、外埔區僅6.3點，幾乎等於零。

施志昌強調，偏鄉硬體基礎設施短期內難以補足，海線地區長輩與農會生活緊密相連，若能讓點數折抵農會消費，不僅能讓資源直接送到偏鄉長輩手中，更能實質支持在地農特產品，別讓敬老愛心卡在偏鄉淪為「看得到、吃不到」的虛構福利。

中市農業局長李逸安表示，未來會配合社會局來輔導評估是否納入。

台中 林祈烽

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