中央社宅工地火災悶燒造成空汙 中市重罰500萬元

台中市北屯區中央「新平好室」社會住宅工地火警，悶燒逾十五小時，瀰漫塑膠味、嚴重空汙惹民怨。台中市長盧秀燕表示，因施工不當導致嚴重空汙，市府將依空汙防制法重罰營造業者五百萬元罰鍰並勒令停工，另呼籲內政部應就工安管理與事故原因，向台中市民完整說明。

內政部社宅「新平好室」工地昨九時卅分許發生火警，火勢猛烈、大量黑色濃煙狂竄，市區都聞到燒焦臭味，大火燒到建物地下二樓支撐柱傾倒、車道崩塌，消防難以入室搶救，直至前天深夜十一時卅七分才撲滅，燃燒面積達兩千平方公尺，已完成相關人員筆錄，後續待檢調釐清；但空汙狀況延續到昨天中午，網民以為社宅屬市府權責，不少人痛罵市府工安與空品把關不當。

國民黨議員羅永珍說，潭子、北屯地區居民聞到濃濃的臭味，據稱有不少用料採塑膠模板。盧秀燕表示，副秘書長大春昨率相關單位會勘，證實是用塑膠模板，造成火警濃煙密布且有濃濃臭味。環保局長吳盛忠說，市府決定重罰空汙法最高罰鍰五百萬，「空汙太嚴重！」

盧秀燕指出，該案由內政部住宅及都市更新中心興建，中央應在工安管理上樹立示範。她要求中央盡速與地方溝通，釐清火災發生原因及責任歸屬，並要求向台中市民說清楚。

環保局指出，此案疑因施工操作不當引發火警，涉及違反空氣汙染防制法第卅二條採最高罰緩。環保局補充，於下風處約兩百公尺的監測點顯示，昨近中午汙染濃度明顯高於火災前約十五ppm的背景值，顯示空品遲未恢復正常。

另市府都發局已依建築法第六十三條及八十九條規定，裁處一萬八千元罰鍰並勒令停工，未來復工須符合嚴格條件，承造單位需委託第三方技師提出結構安全鑑定報告，並經市府諮詢小組及專業技師現勘確認安全後，才能復工。勞工局表示，依職業安全衛生法調查中，如違反相關規定，最高可處卅萬元。

國家住都中心副執行長董世寧表示，該案規畫一百五十四戶社宅。此次火警確因施工疏失引起，將全面檢討工地管理機制，並研議與國土署共同建立標準作業流程，包括施工動線管制、限制動火作業及強化防火措施等，以降低風險。