中央社辦AI遇見ESG論壇 胡婉玲：為台灣企業找解方

中央通訊社今天舉辦「當AI遇見ESG系列論壇」台中場，社長胡婉玲致詞時表示，期盼透過專家學者的深度洞察與產業標竿的實務分享，為台灣企業找出數位與綠色轉型的精準解方。

這場論壇聚焦人工智慧（AI）驅動企業永續發展，匯聚產學界代表，剖析科技賦能ESG（環境保護、社會責任、公司治理）趨勢，期盼為台灣產業注入綠色轉型的新動能。

胡婉玲出席論壇致詞說，面對AI席捲全球的浪潮，如何與AI「共生共榮」已成為現代企業的必修課題；同時，落實ESG更是接軌國際淨零碳排趨勢的關鍵路徑。

她表示，中央社特別策劃此系列論壇，期盼建構產學研溝通平台，透過專家學者的深度洞察與產業標竿的實務分享，為台灣企業找出數位與綠色轉型的精準解方。

論壇今天在台中市國立自然科學博物館舉辦，上半場匯聚產學界代表，由中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良擔任引言人揭幕，定調AI技術在驅動環境永續上的關鍵角色。

台灣環境公義暨能源轉型協會理事長黃正聰與國立虎尾科技大學研發長暨航空學院籌備處主任宋朝宗，分享淨零路徑上的環境公義，以及AI無人載具賦予綠能基建與巡檢減碳等議題，從能源轉型政策與環境公義出發，一路延伸至指標性科技企業的ESG落地實務，深度剖析如何運用科技解方，加速邁向淨零碳排。

下半場「實務對談」則探討產業落地應用，由劉哲良主持，邀請台灣鋼聯總經理謝宗霖、無機資源循環產業聯盟召集人暨立順興資源科技公司總經理呂東璇，及明昌國際工業股份有限公司總經理陳琮仁，探討推動循環經濟與創新永續的實務過程。

在跨界對談中，企業代表分別從重工業減碳、無機廢棄物資源化、傳統製造業綠色升級，到環保創新商業模式等多面向視角，分享產業第一線的實戰經驗。透過真實案例的剖析，探討企業在面臨供應鏈減碳壓力時，如何將ESG挑戰轉化為創新商機。

主辦單位表示，面對全球氣候變遷與國際供應鏈要求的考驗，企業導入AI技術與落實ESG已非選項，而是必備的生存與競爭法則。期盼台中場論壇藉由產、學、研跨界對話的激盪，協助中部地區企業掌握這波「數位與綠色雙軸轉型」的關鍵先機，攜手打造具備國際競爭力的永續未來。