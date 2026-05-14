晚餐時間大停電！南投民眾罵翻 台電緊急回應

南投傍晚傳出大規模停電，埔里、國姓、魚池、仁愛、水里、信義等地幾乎每村里都傳出停電災情，由於現在正值晚餐及下班時間，且是跨鄉鎮大規模停電，網路熱議，民眾罵翻，所幸停了10多分鐘，各地就陸續復電，未造成嚴重影響。

台電表示，今傍晚5時53分疑因鉅工至埔里線疑因雷雨導致線路跳脫，造成埔里P/S、萬大G/S、藍城D/S、魚池S/S、水社S/S、水里S/S及北山S/S等7個變電所全停電，影響仁愛、埔里、魚池、國姓、水里、信義等用戶約10萬8894戶。

而該起輸電線跳脫事故發生就立即派員處理，經查線路無礙後，已於晚上6時11分恢復161kV系統供電，配電饋線系統也已隨即逐所恢復供電，目前已全數恢復供電，停電期間造成用戶不便，謹致歉忱。