南投家扶助112家庭度難關 邀民眾響應急難救助

南投家扶去年至今年4月協助112戶急難救助，包含就學、醫療、喪葬等共發出191萬2770元，其中醫療急難救助金占最多達42%、80萬2000元，邀民眾持續支持，助弱勢家庭度過難關。

家扶基金會南投家扶中心今天表示，小學二年級的筑兒（化名）出生弱勢家庭，與母親、領有身心障礙手冊的外祖母一起辛苦生活，長年依靠母親在小吃店微薄薪資支撐整個家庭，筑兒的外祖母今年因胰臟炎住院2週，新台幣2萬多元醫療費幾乎壓垮本就不穩的家庭。

南投家扶中心表示，透過專責社工立即關心與介入，協助申請急難救助金，家扶的及時雨緩解經濟危機，也讓筑兒放下心中大石；統計去年至今年4月共協助112戶，分別提供生活、就學、醫療、喪葬、居家環境改善等事由的急難救助，發放金額共191萬2770元。

南投家扶表示，對多數扶助家庭來說「飯可以少吃，甚至餓一兩餐都沒關係」，但生病、受傷卻不能不去看醫生，有家庭擔心無力負擔醫療費而不處理或延後治療，病情惡化衍生更多問題；受助家庭遭逢重大變故所承受的艱辛難以想像，家扶及時介入減緩經濟困難。

南投家扶中心主任李雅婷說，謝謝社會大眾支持，讓家扶給予受助家庭最立即協助，點滴心意對家庭的幫助、影響，猶如久旱乾田遇上天降甘露，誠摯邀民眾持續響應支持急難救助專款，將溫暖與鼓勵傳給有需要的困境家庭，更有勇氣與能量面對挑戰。