參觀音樂節活動產業 蔡英文透露自己喜歡的樂團和這首歌

蔡英文前總統今到東海大學演講，結束之後順道拜訪了近年以舉辦大型音樂祭活動聞名的「浮現音樂」公司，了解舉辦音樂節活動產業，還一度透露自己喜歡披頭四樂團（The Beatles），並特別提到自己喜歡約翰·藍儂發行專輯裡的「imagine」這首歌。

浮現音樂連續7年在台中清水舉辦「浮現祭」音樂活動，兩天的活動每天可以吸引1萬多人前往，成了近年廣受重視的大型音樂活動。5 月 30 日至 31 日也將在豐原體育場舉辦「赤聲躁動」音樂祭。

浮現音樂營運長程經晉向蔡英文介紹公司舉辦大型音樂活動的歷程，同時贈送該公司製作、曾獲全美獨立音樂獎入圍的專輯「時代」和震音堂專輯。同時，他也邀請蔡英文參加「赤聲躁動」音樂祭活動。

程經晉也向蔡英文和陪同來訪的立委何欣純表示，政府應該把地方的運動場館和公園做個盤整，有哪些適做做為音樂演出場地，以及讓主管單位了解如何跟有意舉辦活動的單位接洽和應對。

他說，現在國際許多城市都注重演唱會經濟，台中市是音樂節舉辦最多的縣市，但是知名度卻沒有北高來得高。若是把適合舉辦音樂活動的地點盤整好，方便音樂團體租借，對音樂發展和發展演唱會經濟一定有很大的幫助。

蔡英文和何欣純都表示非常贊同程經晉的想法，並認為可以有助於把台中發展成「音樂城市」何欣純說，她和小英總統都曾在英國念過書，英國許多城市的音樂文化，都是從小酒館、地下空間、Live House長出來的，音樂空間不是附屬品，而是城市文化的一部分。因此，台中應該要盤點出中小型演出空間，讓這座城市成為音樂人的孵化器。

包括市議員張家銨、曾威今都一起陪同蔡英文參觀浮現音樂公司， 與浮現音樂緊密的「嗨風裏協會」人員也在場解說相關事宜，同時還請蔡英文等品嘗地方知名的小吃。

蔡英文前總統參觀浮現音樂公司。記者黃寅／攝影