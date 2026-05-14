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高美濕地如廁不再闖迷宮！新公廁力拚年底完工 1:5 比例拯救排隊族

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
高美濕地公共廁所興建工程力拚提前於今年底完工，經發局長張峯源昨日前往工地視察，強調工程已進入基礎板鋼筋綁紮及混凝土灌漿階段。圖／台中市經發局提供
高美濕地公共廁所興建工程力拚提前於今年底完工，經發局長張峯源昨日前往工地視察，強調工程已進入基礎板鋼筋綁紮及混凝土灌漿階段。圖／台中市經發局提供

台中市經發局積極推動「高美濕地公共廁所興建工程」，努力提升高美濕地觀光品質，經發局表示，目前工程進度穩健且略為超前，正力拚提前於今年底完工，屆時將提供更友善、便利的如廁空間，解決地方長期公廁不足的難題；台中市議員楊典忠表示，工程4月1日才動工，查閱市府工程進度資料，上月底實際進度為1.03%，雖然目前沒有大幅超前，至少不是停滯不前。

高美濕地為台中指標性生態景點，根據觀光署統計，2025年觀光人次高達85萬。隨著遊客量增長，完善公共設施迫在眉睫；經發局長張峯源昨日前往工地視察，強調目前工程已進入基礎板鋼筋綁紮及混凝土灌漿階段，但地基結構安全是建設根本，要求施工單位落實「三級品管制度」，並加強工地安全管理，降低對遊客的影響。

市議員楊典忠指出，高美濕地每年吸引大量國內外遊客，長期以來遊客若要找廁所，往往像在「闖迷宮」，對觀光客相當不友善；他並提到，該工程於4月1日動工，截至4月底實際進度為1.03%，雖未大幅超前，但仍穩定推進，楊典忠期許工程能如期於年底完工，或評估在安全無虞下，評估提早開放部分設施供民眾「緊急使用」，以減輕假日如廁壓力。

經發局說明，針對過去的使用需求，新建公廁特別強化性別與高齡友善設計男女廁間比例規劃為1：5，可大幅減少女性遊客排隊時間；此外，配合市府「陽光公廁」政策，廁間坐蹲比提升至5：1，優於現行法規標準，提升整體安全性與便利性。

外觀設計上，公廁也融入在地美學。北側屋頂採用類似「風帆」的單向斜面設計，不僅能與濕地自然景觀融為一體，更能有效遮蔽冬季強勁的東北季風。市府期望完工後，能讓高美濕地這座台中的國際門戶，展現更優質的友善觀光環境。

高美濕地為台中指標性生態景點，根據觀光署統計，2025年觀光人次高達85萬。圖／台中市觀旅局提供
高美濕地為台中指標性生態景點，根據觀光署統計，2025年觀光人次高達85萬。圖／台中市觀旅局提供

高美濕地公共廁所興建工程力拚提前於今年底完工，經發局長張峯源昨日前往工地視察，強調工程已進入基礎板鋼筋綁紮及混凝土灌漿階段。圖／台中市經發局提供
高美濕地公共廁所興建工程力拚提前於今年底完工，經發局長張峯源昨日前往工地視察，強調工程已進入基礎板鋼筋綁紮及混凝土灌漿階段。圖／台中市經發局提供

台中 濕地

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