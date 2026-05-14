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南投警界爆離譜亂象 「怪叔叔」警佐行徑惹議照拿甲遭轟：後台多硬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣議員質詢爆出有警佐設密錄器監控所內人員，會勘搞失蹤且行為怪異被居民稱「怪叔叔」，狀況一籮筐，考績仍拿甲。本報資料照
南投縣議員質詢爆出有警佐設密錄器監控所內人員，會勘搞失蹤且行為怪異被居民稱「怪叔叔」，狀況一籮筐，考績仍拿甲。本報資料照

南投縣議會今總質詢，縣議員關心基層員警工作，但爆出有警佐設密錄器監控所內人員，公車私用、會勘搞失蹤，行為怪異被居民稱「怪叔叔」，狀況一籮筐，考績仍拿甲挨轟「巴庫」多硬；縣警局表示，將了解檢討改進，有疏失依規懲處。

縣議員吳國昌指出，警察工作辛苦，但有巡佐卻假公濟私，曾被檢舉開公務車返家休息，稱要去會勘卻不見人，為能做到65歲退休調為警務佐，承辦業務發公文給議員通知會勘卻延遲發文，會勘完才收到會勘公文，導致根本無民代到場。

而該警佐承辦交通業務，他邀集相關局處單位會勘交通號誌，結果縣府、交通所、縣警局交通隊、公路局和他都已到場，其所屬分局派該員參與，全場等他一人卻等不到，最後由該分局交通組長急忙到場，誇張行徑一籮筐，考績還被打甲等。

副議長潘一全也表示，該警佐曾擔任所長，當時也警員清掃所內環境竟掃出一堆密錄器，了解所內人員舉動，且因行為有些怪異，當所長期間在地居民都稱他「怪叔叔」，建議縣警局可多關心了解，溝通時注意合法合規，因他都配戴密錄器。

吳國昌強調，若員警工作能力無法勝任，也有態度問題，是靠勢「巴庫（後台）」很硬，警局才縱容不處分嗎？督察科有無相關調查記錄？沒懲處也該要輔導或有淘汰機制；他也建議，可將有問題的警員調至縣警局服務，以利觀察並就近看管。

縣警局局長謝宗宏說，該員公車私用已有處分，私設密錄器涉及違法，責成該分局了解並檢討改進，也有相關汰除機制；針對會勘業務延宕部分，公文將改以限時掛號寄送，並要求於兩天前致電追蹤通知，未來仍有疏漏或缺失就依規懲處。

南投 警察 考績

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