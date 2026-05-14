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綠批扼殺台中無人機產業鏈 盧秀燕：支持納入年度預算

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國防無人機預算遭刪，台中市議員林德宇批扼殺台中產業鏈，市長盧秀燕建議中央，應回歸年度預算機制。記者陳秋雲／攝影
國防無人機預算遭刪，台中市議員林德宇批扼殺台中產業鏈，市長盧秀燕建議中央，應回歸年度預算機制。記者陳秋雲／攝影

針對國防特別條例無人機採購項目遭刪，引發台中無人機產業鏈發展疑慮，市議員林德宇、曾威今今於議會總質詢關切指出，國防採購訂單不僅攸關台中產業升級，更是台灣邁向「非紅供應鏈」與強化國防自主的重要契機，呼籲市府明確表態支持相關預算，替在地產業發聲。台中市長盧秀燕回應表示，支持將無人機採購納入「年度預算」，以利產業穩定長期發展。

林德宇指出，台中無人機產業鏈涵蓋整機製造到精密零組件供應，包括漢翔、雷虎等指標企業，以及分布於大里、太平、霧峰一帶的大量CNC與精密加工廠商，具備承接國防訂單的完整能力。他質詢經發局長張峯源，若政府基於國防自主需求釋出無人機採購訂單，是否有助產業發展？張峯源回應，從產業發展角度來看，「只要有訂單，產業就會成長」，無論國內或國際訂單皆然。

林德宇進一步指出，原規劃採購21萬架無人機的國防預算，在立法院審議過程中遭刪減約4700億元，恐使台中產業鏈失去關鍵發展契機。他批評，立法院副院長江啟臣未在表決中明確表態，以「議事中立」為由不投票，形同對地方產業發展採取「假中立」，呼籲其應正面表態支持相關預算。

林德宇強調，國防採購不僅是短期訂單，更攸關台灣進入民主陣營供應鏈、拓展國際市場的重要基礎，對未來爭取美國及其他國家訂單具有關鍵意義。他也提到，美國在台協會（AIT）曾針對軍購案表示，期待無人機預算儘速通過，「拖延只會讓中國共產黨得利」，顯示此案具高度戰略意義。

對此，盧秀燕表示，特別預算屬於一次性質，難以支撐產業長期發展，應回歸年度預算機制，才能確保產業「可長可久」，避免出現訂單斷層。她並建議，中央若重視無人機產業，可將相關經費納入116年度預算編列，讓資源儘速到位。

林德宇則質疑，現行中央總預算審查進度緩慢，恐導致年度預算同樣面臨延宕，無法即時回應產業需求。他強調，在當前國際情勢與供應鏈重組背景下，台中亟需這筆國防採購訂單帶動產業鏈發展，呼籲中央與立法院多數黨儘速支持相關預算，讓地方產業有機會承接訂單、累積實力，並在全球非紅供應鏈中占有一席之地。

盧秀燕 林德宇 無人機 國防特別條例 國防預算

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