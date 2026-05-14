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彰基64公斤X光管球掉落意外 放射師捨身護病獲頒10萬元表揚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好謝姓醫事放射師（右）及時奮不顧身保護病患，才未砸到病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基為表揚她捨己救人精神，由總院長陳穆寬頒與10萬元禮券。圖／彰基提供
彰基影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好謝姓醫事放射師（右）及時奮不顧身保護病患，才未砸到病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基為表揚她捨己救人精神，由總院長陳穆寬頒與10萬元禮券。圖／彰基提供

本月7日傍晚，彰化基督教醫院影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好當時的謝姓醫事放射師及時察覺異常，奮不顧身將掉落的管球組件往外拉離，才未直接砸在病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基總院長陳穆寬為表彰謝姓醫事放射師捨身救人，今天特別頒發10萬元禮券獎勵。

彰基表示，當時一名剛接受肺部手術後的病患，由手術恢復室送往檢查室接受術後的胸部X光檢查時，發生X光管球組件掉落事件，幸好在謝姓醫事放射師保護下，才未被砸中。這名病患隨後在彰基胸腔外科照顧下，常規的肺部手術極為成功且術後恢復良好，5 月10日早上、術後不到 72 小時即順利出院。

彰基指出，謝姓醫事放射師在意外事故發生當下，察覺異常，而且沒有選擇退後避難，反而為了保護剛剛接受重大手術後的這名病患，奮不顧身地將掉落的管球組件往外拉離病患，才控制住X 光管球組件掉落在病床護欄，沒有直接砸到病人釀成傷害，但她為了保護病人導致左手手臂嚴重拉傷，幸好經過治療已經改善。

彰基為了表揚謝姓放射師捨身護病人的表現，比照之前表揚新光三越氣爆捨身救人的護理師，頒發10萬元百貨公司禮券做為獎勵，總院長陳穆寬選在今天的全院週會禮拜公開表揚，除頒與禮券外，並且獻上鮮花和禮物，祝她早日康復。

彰基醫院發言人陳美綾醫師指出，本次X光管球組件掉落事件，謝姓醫事放射師就像是一位專業的機師，在危機發生的瞬間，用她的專業與勇氣捨身保護病人，才能讓病人在接受常規肺部重大手術以後，不到72小時即順利平安出院。

院方表示，這台從國外進口的微電腦高頻式診斷攝影X光機，使用才5年多，且在今年3月12日原廠才剛維修完畢，院方已要求廠商提供完整的調查報告。

彰基影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好謝姓醫事放射師及時奮不顧身保護病患，才未砸到病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基為表揚她捨己救人精神，由總院長陳穆寬頒與10萬元禮券。圖／彰基提供
彰基影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好謝姓醫事放射師及時奮不顧身保護病患，才未砸到病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基為表揚她捨己救人精神，由總院長陳穆寬頒與10萬元禮券。圖／彰基提供

彰基影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好謝姓醫事放射師（右3）及時奮不顧身保護病患，才未砸到病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基為表揚她捨己救人精神，由總院長陳穆寬（左3）頒與10萬元禮券。圖／彰基提供
彰基影像檢查室發生重達64公斤X光管球組件掉落意外，幸好謝姓醫事放射師（右3）及時奮不顧身保護病患，才未砸到病患身上，但自身手臂嚴重拉傷。彰基為表揚她捨己救人精神，由總院長陳穆寬（左3）頒與10萬元禮券。圖／彰基提供

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