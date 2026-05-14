中央社宅工地悶燒15小時 盧秀燕：重罰500萬勒令停工

台中市北屯區興建中的中央社會住宅「新平好室」13至14日發生重大工地火警，悶燒長達15小時，直到今天空汙仍嚴重，台中市政府除勒令全面停工外，環保局更針對空氣污染開出最高新台幣500萬元罰鍰，成為本案最重處分，市長盧秀燕指出，現勘證實用塑膠模板「不環保且風險高」。

台中市議員羅永珍指出，潭子及北屯一帶居民普遍反映聞到濃烈臭味，顯示燃燒物質對環境影響嚴重。她質疑工地大量使用塑膠模板的必要性，認為應重新檢視相關施工材料的安全與環境風險。

台中市長盧秀燕指出，此次火警濃煙密布且伴隨刺鼻臭味，今早經現場勘查確認，與工地使用塑膠模板有關。她直言，一般建築板模多採木材，塑膠模板不僅較不環保，燃燒時更易產生大量濃煙與異味，對周邊空品影響顯著。

她強調，市府已針對空汙問題開出最高500萬元重罰，並要求內政部相關單位向台中市民說明。

調查指出，火警發生於地下二樓，施工人員進行鋼構支撐拆除作業時，使用氧氣乙炔進行熔切，火星掉落後引燃現場堆放的塑膠模板，導致長時間悶燒。

由於燃燒位置位於地下空間，加上塑膠材質助燃，火勢難以迅速撲滅，最終延燒約15小時。

火災高溫造成地下二樓支撐柱出現變形甚至傾倒，通往地下室的車道也發生坍塌。現場因持續高溫及結構不穩，存在二次坍塌風險，消防人員無法進入核心區域，只能在外圍持續灑水降溫控制火勢。

台中市政府都發局認定，工地未依規設置必要防火措施，已勒令全面停工，並依建築法對承造人及監造人各裁處1萬8000元罰鍰。

此外，後續須委託第三方專業技師公會進行結構安全鑑定，確認無公共安全疑慮後，方可申請復工。