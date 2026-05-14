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流標7次！南投埔里地政所宿舍重建 沒人要做挨批

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里地政事務所職務宿舍空間老舊，縣府規畫重建，但2年多來流標7次，至今還未發包出去。圖／南投縣政府提供
南投埔里地政事務所職務宿舍空間老舊，縣府規畫重建，但2年多來流標7次，至今還未發包出去。圖／南投縣政府提供

南投埔里地政事務所管轄魚池、埔里、國姓與仁愛4鄉鎮，幅員廣大業務繁重，導致長期缺員，縣府2年多前規畫重建其舊宿舍，以提高留任誘因，縣議員批評，該重建案流標7次，至今還未發包出去。縣府表示，已調整經費預算將努力邀標。

縣議員吳國昌指出，埔里地政事務所其轄區涵蓋埔里、國姓、魚池與仁愛4鄉鎮，不僅業務繁重，更因幅員廣大，更因轄內多山區，道路崎嶇，還常有落石、坍方，具危險性，派任離職率高，甚至考上寧可重考也不來報到，導致測量員長期懸缺。

為提高測量人員到職留任誘因，縣府引進空拍機或智慧功能設備，減輕業務負擔，縣長許淑華更規畫改善員工住宿環境，於2023年7月會勘該地政所位在北辰街與復興路口的舊宿舍，考量其興建於1973年，空間老舊，當場決定啟動重建。

吳國昌批評，當時初估以總工程經費逾3600萬元重建該地政所舊宿舍，但2年多來發包流標了7次，到現在還沒發包出去，若是經費問題卡關，是否可就建築設計進行調整或減項，或是依市場物料波動及相關法規，合理提高工程所需經費。

對此，地政處長唐仁俅表示，受國際戰爭、建築物料波動及土方清運等接連影響，導致該重建案多次流標，為此已依採購法進行預算調整，公共工程委員會也針對中東地區戰爭衝擊公共工程發布履約指引，後續發包作業可望更加順利。

建設處長張洲滄則說，與地政處討論確認工程經費增加，現已重新上線招標，也會協助尋找有意願的廠商投標，提高發包成功率；未來在建築設計上，除滿足相關單位對空間功能的需求外，也會視現有市場機制進行空間或建材物料檢討調整。

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