南投老人免付健保費 1族群卻遭預扣…縣府回應了

南投縣今年4月起補助全縣65歲以上長者及55歲以上原住民健保費，且不排富，每人每月上限826元，率全國之先。但部分老農反映，健保費已遭預扣，憂權益受損。縣府表示，若有重複收款將退費給各農會，再退還至農民原扣款帳戶。

為照顧長者健康並減輕其負擔，南投縣今年4月起實施「老人全民健康保險保險費自付額補助計畫」，凡設籍當地年滿65歲長者及55歲原住民，每人每月最高補助826元，採免申請、不排富方式辦理，有別於其他縣市有高齡、排富等限制。

不過，老人免健保費政策上路後，有部分老農反映，去年11月間就被農會預先收取去年12月至今年5月的農民健保及全民健保費用，再按月繳付給衛福部健保署，等於自己已經先行繳納健保費，恐有重複收費狀況，也憂心自身權益受損。

縣府表示，針對今年4月以後已預先扣繳的健保費用，待中央健康保險署確認重複收款情形後，將盡速辦理退費給各農會，農會收到退費款項後，將直接退還至農民原扣款帳戶，因此農友請安心，健保費仍由縣府支付，相關權益不受影響。

而長輩免健保費政策是體恤長者生活負擔的重要福利措施，為確保長輩了解相關健保費退款作業，縣府已請縣內各農會協助向農友加強說明，讓農友了解政策內容與退費程序，避免誤解，也讓縣府照顧長者的美意能順利落實。

縣府也提醒，健保費補助及退費作業皆由政府機關辦理，不會以電話、簡訊或通訊軟體要求民眾操作ATM、提供帳戶密碼、驗證碼或進行匯款，如接獲可疑電話或訊息，務必提高警覺，可先向所屬農會或165反詐騙專線查證，以避免受騙。