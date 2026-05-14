中捷藍線預定地變垃圾山！ 綠營批：選址眼瞎還是擺爛？清運恐破億

台中捷運藍線龍井機廠預定地驚傳遭濫倒大量廢棄物，現場廢土與垃圾堆疊高度甚至超過路面，更有「垃圾堆上種樹」的荒謬景象。台中市議會民進黨團總召周永鴻今天重砲指出，市府面對問題不僅消極處理，還試圖將責任推給國有財產署，連基本撥用觀念都搞不清楚，令人質疑藍線工程的安全與進度；環保局回應，已進行初步採樣檢驗，目前未發現有害物質超標，但仍需進一步檢測確認。

台中市捷運工程處表示，機廠位置變更係基於營運需求與跨機關協調後的決定，一切將依法處理；環保局則回應，目前已進行初步採樣檢驗，雖有報導指出未發現有害物質超標，但仍需進一步檢測確認。

周永鴻指出，根據「國有不動產撥用要點」規定，申請撥用土地的機關本就應該負責清除地上物，國產署在多次協調會中已明確表達此立場，今年4月回覆市府時亦再次重申；然而，中市環保局至今對外回應竟仍稱「持續督促國產署加速清理」，顯然完全搞錯責任歸屬，要求市府必須立即針對龍井機廠用地進行完整調查，公開廢棄物量體評估、清運計畫及經費明細。

周永鴻並質疑，「市府究竟是不懂法規，還是刻意推卸責任？」市府早在2024年10月會勘時就發現問題，至今超過一年半，現場垃圾卻依舊如山，因而要求市府說明是否曾評估廢棄物量體？是否編列清運預算？為何不進行鑽探調查以掌握地下掩埋狀況？如今大面積廢棄物清運費用動輒數千萬元甚至數億元，「這筆帳不能不算清楚，最終恐又是全民買單。」，必須給市民一個交代。

此外，針對中捷藍線經費膨脹問題，周永鴻也火力全開地批評，龍井機廠位址是盧市府任內從台中港區變動至大肚山，導致藍線總經費從原先核定的981億元，一路飆升至綜合規劃後的1615億元；若加計機電標追加及土木標流標成本，估計已上看1871億元，經費幾乎翻倍；痛批市府以高於行情徵收土地，結果竟買到一塊堆滿垃圾的地，選址階段的環境評估顯然失職。