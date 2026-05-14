彰化溪湖的鄉道與縣道交會口常有車禍 地方再籲設號誌

彰化縣溪湖鎮西勢里鎮安路與彰水路一段633巷的交會路口，一個月內連續發生兩起機車碰撞事故，造成1人骨折，另3名機車騎士受輕挫傷，因這個路口曾發生死亡車禍，卻無法通過設置警告號誌的評估門檻，地方再度呼籲政府相關單位重視，減少再發生交通意外事故。

西勢里長蔡福助今表示，鎮安路雖是鄉道但路寬8公尺，和縣道彰水路一段交會，被很多用路人當成兩條都是「縣道」，車速較快；鹿港鎮頂番里草埔、溪湖鎮媽厝里的居民經常借道通行到溪湖鎮購物、買農用品，所以每次在這裡出車禍的半數是外地居民。

蔡福助說，最近一個月內兩件機車各從鎮安路、彰水路一段行駛到兩路交會口時碰撞，機車騎士都掛彩，其中1人小腿骨折；這個路口已一再發生車禍，約3年前一名男大生騎機車跟汽車相撞，雖戴安全帽但頭部撞擊地面，失去呼吸心跳，送醫救治數日仍不治，那時里辦公室申請路口設置警告交通號誌，縣政府相關單位會勘後以車流量不多為由駁回申請。

蔡福助表示，今年3月里辦公室再度申請設置警告交通號誌，相關單位未安排會勘日期，經過這次兩件機車碰撞事故，鎮民代表黃秀樁等人和他先會勘，了解車禍現場的環境，也向鎮公所反映，希望獲得重視。

縣政府交通處回應說，溪湖警分局交通隊會把交通事故記錄提報到彰化縣道安委員會討論，將依程序作妥適處理。

溪湖鎮公所也回應說，鎮安路是鎮公所管理，已規劃在彰水路一段633巷的交會口畫設讓路線，並在鎮安路畫設「慢」字，提醒用路人接近路口時放慢速度和注意前方交通狀況，因近期又兩次車禍，鎮公所會再發文請縣府交通處會勘，是否裝設號誌桿警示用路人。