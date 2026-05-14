好孕專車等半小時 民怨：看得到、叫不到

台中市政府推出好孕乘車補助後，頗受歡迎，累計服務八萬七千趟次，但有部分民眾反映不好叫車，且每趟次補助太少；無獨有偶，桃園市政府祭出全台最高的九千點好孕專車補助，民眾仍抱怨叫車難，「看得到、叫不到」。台中、桃園市府均表示，已陸續擴大服務量能。

台中市推動「孕婦乘車補助」，此前有五千多輛合作計程車，孕婦埋怨尖峰時段或雨天根本叫不到車。潘姓孕婦表示，曾經連續打了三通電話叫車，苦等半小時仍等不到車，最後放棄；也有民眾反映，在市區搭計程車，跨區隨便就超出兩百元，每趟次兩百點實在不夠用。

國民黨議員楊大鋐表示，台中幅員廣闊，住在偏鄉的孕產婦搭車到醫院產檢或帶寶寶打疫苗，距離遠的往往要三百、四百元，往返就用掉兩次額度，建議拉高每趟次的補助，並增加趟次，照顧偏鄉居民。

民進黨議員黃守達說，好孕乘車政策上路後不乏有使用者反映叫不到車，市府應持續擴大服務量能，並參考新北、桃園、高雄提高補助至九千元，單趟兩百五十元的作法，滾動檢討補助額度與趟次。

中市社會局指出，好孕乘車補助加入Uber後，合作車隊增至十二家，車輛總數超過九千一百輛，量能大幅提升六成，未來將視使用情況滾動式檢討調整，優化政策。

桃園市婦幼局表示，針對民代或民眾反映不好叫車，桃園幅員較大，部分偏遠地區及尖峰時段確實較需要等待媒合；為提升服務量能，桃市府近年陸續擴大車隊服務，總服務車輛已超過一萬五千一百輛，也推動司機獎勵機制，單月服務達一百趟以上可獲五千元獎勵金。

婦幼局補充說明，針對偏遠地區有加碼補助，持「一生好運卡」且實際居住復興區的孕產婦，搭車產檢、生產、產後回診、嬰幼兒預防保健及產後心理諮商等，最高補助十四次，每次來回最高補助兩千六百元。