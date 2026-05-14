聽新聞
0:00 / 0:00

好孕專車等半小時 民怨：看得到、叫不到

聯合報／ 記者余采瀅鄭國樑／連線報導
台中市府好孕乘車補助，補助每名孕婦6000元計程車資。圖／聯合報系資料照
台中市府好孕乘車補助，補助每名孕婦6000元計程車資。圖／聯合報系資料照

台中市政府推出好孕乘車補助後，頗受歡迎，累計服務八萬七千趟次，但有部分民眾反映不好叫車，且每趟次補助太少；無獨有偶，桃園市政府祭出全台最高的九千點好孕專車補助，民眾仍抱怨叫車難，「看得到、叫不到」。台中、桃園市府均表示，已陸續擴大服務量能。

台中市推動「孕婦乘車補助」，此前有五千多輛合作計程車，孕婦埋怨尖峰時段或雨天根本叫不到車。潘姓孕婦表示，曾經連續打了三通電話叫車，苦等半小時仍等不到車，最後放棄；也有民眾反映，在市區搭計程車，跨區隨便就超出兩百元，每趟次兩百點實在不夠用。

國民黨議員楊大鋐表示，台中幅員廣闊，住在偏鄉的孕產婦搭車到醫院產檢或帶寶寶打疫苗，距離遠的往往要三百、四百元，往返就用掉兩次額度，建議拉高每趟次的補助，並增加趟次，照顧偏鄉居民。

民進黨議員黃守達說，好孕乘車政策上路後不乏有使用者反映叫不到車，市府應持續擴大服務量能，並參考新北、桃園、高雄提高補助至九千元，單趟兩百五十元的作法，滾動檢討補助額度與趟次。

中市社會局指出，好孕乘車補助加入Uber後，合作車隊增至十二家，車輛總數超過九千一百輛，量能大幅提升六成，未來將視使用情況滾動式檢討調整，優化政策。

桃園市婦幼局表示，針對民代或民眾反映不好叫車，桃園幅員較大，部分偏遠地區及尖峰時段確實較需要等待媒合；為提升服務量能，桃市府近年陸續擴大車隊服務，總服務車輛已超過一萬五千一百輛，也推動司機獎勵機制，單月服務達一百趟以上可獲五千元獎勵金。

婦幼局補充說明，針對偏遠地區有加碼補助，持「一生好運卡」且實際居住復興區的孕產婦，搭車產檢、生產、產後回診、嬰幼兒預防保健及產後心理諮商等，最高補助十四次，每次來回最高補助兩千六百元。

台中市 台中 孕婦

延伸閱讀

敬老卡點數搭不了計程車？北市議員曝司機拒接「敬老單」原因

追加4500多萬元 苗栗敬老愛心卡擴大適用計程車及農會

高雄偏鄉幸福巴士「強制共乘」惹怨 市府：離峰時段1人也派車

桃園免費營養午餐將升級 每周一次雙主菜、在地名店也吃得到

相關新聞

巨峰葡萄變「石頭」 地方盼中央救助農損

台中是全台巨峰葡萄核心產區，因極端天氣挑戰，近期又逢連日大雨及高溫，石岡、新社一帶正值開花期的葡萄授粉受阻，果實發育不全，形成大面積無籽、長不大的「石頭葡萄」。台中市長參選人何欣純及江啟臣團隊昨先後現勘，要求農業部從速、從寬、從簡啟動天然災害救助，共商科技防災對策。

每趟200元 中市「孕婦乘車補助」納Uber

台中市去年推動「孕婦乘車補助」，符合資格的孕婦，每人可獲六千元乘車補助金，每趟最高補助兩百元，可用三十趟次；桃園則有九千元補助。中市府昨宣布Uber加入合作車隊，量能提升六成五，不過 Uber高度集中在市區，偏鄉民眾難叫車，且距離遠需補貼更多車資，民眾抱怨政策「看得到、吃不到」。

好孕專車等半小時 民怨：看得到、叫不到

台中市政府推出好孕乘車補助後，頗受歡迎，累計服務八萬七千趟次，但有部分民眾反映不好叫車，且每趟次補助太少；無獨有偶，桃園市政府祭出全台最高的九千點好孕專車補助，民眾仍抱怨叫車難，「看得到、叫不到」。台中、桃園市府均表示，已陸續擴大服務量能。

缺公職獸醫…中市府放寬動防處首長條件 議員籲提高不開業獎金

台中市政府今年4月修正動物保護防疫處組織規程，原規定處長需擁有獸醫師資格，現改為處長或副處長其中一人具獸醫資格即可。民代指出，獸醫師在外開業的收入遠比從事公職高，儘管政府去年調高不開業獎金，仍無法彌補巨大落差，呼籲再加碼。

鰲峰山遊戲場遭「燒胎」破壞！中市府報警：追查青少年並求償

台中市清水區新開幕的鰲峰山公園「谷溜遊戲場」，熱門親子景點驚傳遭人惡意破壞！獲報昨日凌晨有民眾違規騎乘電動車闖入遊戲區，甚至在PU地墊上大玩「燒胎」，導致現場多處凹陷損毀；台中市建設局上午對此表達強烈譴責，強調目前已報警鎖定涉案人，除將面臨刑法追訴，市府也將依法提出民事求償。

廣角鏡／名間焚化爐環評 官民激烈衝突

南投縣府規畫興建名間鄉焚化爐，地方與環團持續抗爭，昨繼續召開二階環評範疇界定延續會議，再度爆發激烈衝突。名間鄉長陳翰立與環保局長李易書激烈辯論，陳情緒激動衝上前，遭警方架離。抗議民眾站上桌面，拿泡沫槍噴灑肥皂泡沫，還衝上主席台、躺在地面阻擋開會，現場人群推擠、大聲喊叫，漫天泡沫飛舞，場面混亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。